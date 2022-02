Oktober-Bluttat in Düsseldorf: 16-Jähriger festgenommen

Am frühen Abend des 23. Oktobers 2021 war es in der Düsseldorfer Altstadt zu der Bluttat gekommen.

Düsseldorf, Essen Dreieinhalb Monate nach einer fast tödlichen Messerattacke in Düsseldorf ist der mutmaßliche Täter geschnappt. Die Spur führte nach Essen.

Dreieinhalb Monate nach dem beinahe tödlichen Messerangriff auf einen 17-jährigen Jugendlichen in der Altstadt ist der mutmaßliche Täter geschnappt. Die Ermittelnden der „MK Hunsrücken“ nahmen am Dienstag dieser Woche einen 16-Jährigen aus Essen in seiner Heimatstadt fest.

Am frühen Abend des 23. Oktobers 2021 war es an der Ecke Mutter-Ey-Straße/Hunsrückenstraße zu der Bluttat gekommen. Die Polizei war wegen einer Messerstecherei alarmiert worden. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den stark blutenden 17-Jährigen auf dem Boden liegen. Laut Zeugenaussagen hatte der Täter mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen. Nachdem sich andere Personen in das Geschehen einmischten, habe er vom Opfer abgelassen. Mehrere Personen flüchteten anschließend in alle Himmelsrichtungen.

Opfer überlebte die Tat nur knapp

Nur durch das sofortige Eingreifen zufällig anwesender Ärztinnen vor Ort hatte der 17-Jährige die Tat damals überlebt. Diese und eine weitere Attacke heizte die Diskussion um eine Waffenverbotszone in der Altstadt an.

Die Spur der Mordkommission, die ihre Ermittlungen unmittelbar nach der Tat aufgenommen hatte, führte nun nach Essen. Der beschuldigte 16-Jährige wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt. Ein Jugendrichter ordnete die Untersuchungshaft an.

Bewaffneter Mann in Essen: SEK-Kommando gelingt Zugriff

Da der Jugendliche in Essen wohnhaft ist, liegt auch die Zuständigkeit des weiteren Ermittlungsverfahrens bei der Staatsanwaltschaft in Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf