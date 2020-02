„Olympia an Rhein und Ruhr ist Chance für Düsseldorf“

Blick über das Spielfeld der Düsseldorfer Arena. Hier sind bei einer erfolgreichen Olympia-Bewerbung Turniere für Basketball und Handball geplant. Auch der Rather Dome wird zu einer Olympia-Spielstätte in Düsseldorf.

Düsseldorf. Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel begrüßt die Vorentscheidung, mit Rhein-Ruhr in die Bewerbung für die Olympischen Spiele zu gehen.

„Als logische Konsequenz eines hervorragenden Konzeptes der Initiative Rhein Ruhr City 2032“ bewertet Oberbürgermeister Thomas Geisel die verkündete Vorentscheidung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Der DOSB will im Falle einer offiziellen Bewerbung nicht mit der Bundeshauptstadt Berlin, sondern mit der 14 Kommunen übergreifenden Rhein Ruhr-Region ins internationale Rennen um die Olympischen und Paralympischen Spiele 2032 gehen.

Düsseldorf unterstütze die Olympia-Initiative von Beginn an

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel freut sich für seine Stadt über die Vorentscheidung des Deutschen Olympischen Sportbundes für die Region Rhein-Ruhr. Foto: David Young / dpa

„Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat die Initiative des Sportmanagers Michael Mronz von Beginn an unterstützt“, sagte Geisel am Mittwoch. „Olympia ist für unsere Region eine einmalige Chance, unsere Sportstätten für den Leistungs- und Breitensport zu erneuern. Außerdem bieten die Olympischen Spiele an Rhein und Ruhr die einmalige Gelegenheit, auch die Verkehrs- und digitale Infrastruktur bis zum Jahr 2032 grundlegend neu zu entwickeln.“ Düsseldorf, so der OB, sei eine sportbegeisterte Stadt mit attraktiven Wettkampfstätten und mit einer Sportaktivenquote von mehr als 85 Prozent die sportlichste deutsche Großstadt. „Wir freuen uns über die Vorentscheidung und werden alles daran setzen, dass Olympia an Rhein und Ruhr Realität werden kann!“

Acht Sportarten sollen in Düsseldorf ausgetragen werden

In dem Konzept der privatwirtschaftlichen Rhein Ruhr City 2032-Initiative sind in Düsseldorf Badminton, Basketball, Beach-Volleyball, Handball, Judo, Tennis, Tischtennis und Volleyball vorgesehen.