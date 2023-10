Schon am vergangenen Samstag gab eine Pro-Palästina-Demo in Düsseldorf

Großeinsatz Palästina, AfD, Fortuna – Düsseldorf wird am Samstag voll

Düsseldorf. Zwei Demos mit hohem Konfliktpotenzial sowie ein ausverkauftes Fußballspiel – Die Polizei hat am Samstag in Düsseldorf alle Hände voll zu tun.

Zwei große Kundgebungen und das erste „Fortuna-Freispiel“ gegen Kaiserslautern vor mehr als 50.000 Fußball-Fans in der Arena: An diesem Samstag, 21. Oktober, wird die Stadt voll, die Düsseldorfer Polizei wird dann mit verstärkten Kräften im Einsatz sein.

Protest gegen geplante Geflüchtetenunterkunft

Um 14 Uhr demonstriert zunächst der AfD-Kreisverband mit rund 100 Teilnehmern am Frankenplatz in Derendorf gegen die geplante Geflüchtetenunterkunft für mehr als 600 Menschen am Kennedydamm. Das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ hat bereits für 13.30 Uhr einen Gegenprotest angemeldet, bei dem insgesamt 500 Personen kommen sollen.

Zudem kommt es wie berichtet zu einer weiteren Palästina-Demo, die als Aufzug vom Hauptbahnhof bis zum Landtag geplant ist (14 bis 17.30 Uhr). An der Kundgebung unter dem Titel „Verurteilung der Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung in Gaza“ sollen laut Veranstalter 2000 Personen teilnehmen.

„Zum Glück findet das Spiel der Fortuna erst um 20.30 Uhr statt, das entzerrt die Lage ein bisschen“, so ein Polizeisprecher.

