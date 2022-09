Pkw kollidiert in Düsseldorf mit Feuerwehrfahrzeug

Pempelfort. Bei dem Unfall im Stadtteil Pempelfort wurden beide Insassen des Pkws schwer verletzt. Die Ermittlungen halten weiter an

Bei der Kollision mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr wurde am Montagabend ein Ehepaar aus Moers (33 und 28 Jahre alt) in ihrem Auto so schwer verletzt, dass sie vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert werden mussten. Der 57-jährige Fahrer des Einsatzwagens und sein Mitfahrer blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren schwer beschädigt

Nach derzeitigem Stand war zur Unfallzeit gegen 21.50 Uhr der 57-Jährige Fahrer mit dem Feuerwehrauto auf der Klever Straße in Richtung Cecilienallee entlang des Rhein unterwegs. Nach Angaben der Polizei soll er an der Kreuzung Klever Straße/Fischerstraße mit Blaulicht und Martinshorn bei Rotlicht auf die Kreuzung gefahren sein. Dabei kam laut Polizei zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 33-Jährigen. Der Mann aus Moers war von der Fischerstraße kommend in Richtung Kaiserstraße unterwegs. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Insassen des Mercedes kamen vorsorglich zur stationären Beobachtung in ein Krankenhaus. Am Unfallort kam es anschließend für etwa 90 Minuten zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen halten weiter an.

