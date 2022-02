Torsten Lemmer, Ratsherr in Düsseldorf und Mitglied der Bezirksvertretung 8, an der Stelle, wo er für die Freien Wähler den „Platz der Kinderrechte“ haben möchte.

Antrag „Platz der Kinderrechte“ soll an den Unterbacher See

Düsseldorf. Freie Wähler fordern zweiten Platz dieser Art in Düsseldorf, neben dem „versteckten“ im Düsseldorfer Südpark.

Rund um den Unterbacher See in Düsseldorf nutzen viele Kinder, Jugendliche und Familien die Angebote – sei es die der Rudergemeinschaft des Gymnasiums Gerresheim, der Schüler-Ruder-Gemeinschaft Erkrath, der Segelschule, der Minigolfanlage, des Campingplatzes und viele weitere mehr. Viele Nachbarn aus Eller, Lierenfeld, Unterbach und Vennhausen, aber auch aus anderen Gegenden in Düsseldorf und auch weit darüber hinaus nutzen das Freizeit- und Erholungsangebot sehr gerne. Der Campingplatz wird auch von vielen durchreisenden genutzt.

Ein Zeichen für die Rechte der Kinder

Das wollen die Freien Wähler in der Bezirksvertretung 8 (Unterbach, Vennhausen, Eller, Lierenfeld) nutzen – und fordern am Bootshafen des Sees einen weiteren „Platz für Kinderrechte“ für Düsseldorf. „Seit 2017 werden in Deutschland Plätze für Kinderrechte eröffnet. So werden Zeichen für die Rechte der Kinder und eine kinderfreundliche Gesellschaft gesetzt, wie es Joachim Türk, Vorstandsmitglied des Kinderschutzbundes betont“, sagt Bezirksvertreter und Ratsherr Torsten Lemmer. „Da im Stadtbezirk 8 viele Kinder und Jugendliche leben, da insbesondere der Unterbacher See viel für Kinder, Jugendliche und ihre Familien bietet, weil auch hier bei uns noch deutlicher auf die Rechte der Kinder hingewiesen werden soll, deshalb habe ich für die nächste Sitzung der Bezirkvertretung 8 einen entsprechenden Antrag gestellt.“

Zentraler Platz mit viel Tourismus

Die Stadt sollte nicht nur einen Platz der Kinderrechte versteckt am Südpark haben, sondern auch im Stadtbezirk 8 an einem Ort mit viel Tourismus. Der „zentrale Platz“ an der Nordseite des Unterbacher See am Bootshafen sei dafür „exzellent und prädestiniert“. Schon jetzt ist dort ein Spielplatz.

