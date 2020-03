Polizei Düsseldorf rüstet im Kampf gegen Kinderpornos auf

Im Kampf gegen Kinderpornografie und Missbrauch hat die Polizei Düsseldorf aufgerüstet. Seit Bekanntwerden der Fälle in Lügde und Bergisch Gladbach, die das Land erschütterten, wurde Personal aufgestockt, Vorgehensweisen verbessert und rechtliche Befugnisse der Polizei erweitert. Behörden und Politik haben reagiert und die Ermittler in diesem Kampf gestärkt.

„Das ist ein Massenphänomen geworden“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul noch im vergangenen Dezember gegenüber dem Deutschlandfunk. „Je intensiver wir unterwegs sind, je mehr solcher Fälle decken wir täglich auf. Es ist ungeheuer, was da los ist.“ Man habe das Personal in allen Polizeibehörden in NRW verdoppelt und habe dafür gesorgt, dass intensiver daran gearbeitet wird, so Reul weiter.

Gefahrenerkennung hat absolute Priorität

Das bestätigt auch Jörg Iserath, Kriminaldirektor bei der Polizei Düsseldorf. Doppelt bis dreifach so viele Beamte werten nun kinderpornografisches Material aus. „Hinter jedem Bild steckt auch ein Missbrauch“, erklärt Iserath. „Deswegen ist es für uns wichtig, zuerst zu prüfen, ob vom Täter weiterhin Gefahr ausgeht. Wir überprüfen, ob er Zugang zu Kindern hat. Aktive Missbrauchsfälle haben für uns absolute Priorität“, sagt Iserath weiter. Diese Gefahrenerkennung stehe seit Lügde im Vordergrund der Ermittlungen. „Die Sammler von kinderpornografischem Material, die selbst keinen Missbrauch begehen, verfolgen wir daher erst hinterher.“

Hohe emotionale Belastung für Polizisten

Findet man bei einem Verdächtigen entsprechende Bilder oder Videos, werden die Datenträger der zuständigen Abteilung zugeführt, so Iserath weiter. „Dort wird das Material dann ausgewertet. Das ist eine hohe emotionale Belastung für die Kollegen, denn sie müssen sich die Videos mehrmals anschauen, um genauer Erkenntnisse für die Ermittlungen sammeln zu können.“

Deswegen rotiert das Personal in diesem Bereich regelmäßig. Auch gebe es eine professionelle Seelsorge und einen Polizeipfarrer zur psychologischen Unterstützung der Beamten. „Normalerweise kommen wir nach einer Tat oder einem Unfall und sehen die Folgen dieser Tat oder des Unfalls“, sagt der Kriminaldirektor weiter. „Hier sehen die Kollegen die Tat auf Bildern oder in Videos. Und dann müssen sie polizeilich professionell mit Tätern und Opfern umgehen können. Das ist sehr belastend.“

Mittlerweile hat man auch die Technik verbessert. Eine Software sortiert das Material. Dennoch dauert die Auswertung der Daten immer noch lange. „Die Software kann nur eine Vorauswahl treffen“, sagt Iserath. „Eine beweiskräftige, gründliche Auswertung muss ein Beamter machen. Das kann die Technik nicht.“

Mehr rechtliche Befugnisse für Ermittler

Auch die rechtlichen Befugnisse der Ermittler wurden erweitert. Ende Januar ermöglichte es die Bundesregierung, dass Ermittler sich mit gefälschten, computergenerierten Bildern Einlass in einschlägige Foren verschaffen können. In diese Tauschbörsen für kinderpornografische Inhalte kommt man nur, wenn man selbst Material vorlegen kann. Bisher war dies den Ermittlern nicht gestattet.

Ebenfalls verschärfte man das Vorgehen gegen das sogenannte „Cybergrooming“. Dabei nehmen Täter über das Internet Kontakt zu Kindern und Jugendlichen auf, um sie zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Seit Januar ist auch der Versuch strafbar. Es reicht nun also auch aus, wenn der Täter glaubt, mit einem Kind zu schreiben, in Wahrheit aber ein Ermittler oder Eltern chattet.

Internationaler Austausch muss verbessert werden

Eine Baustelle bleibt der internationale Austausch, denn die Netzwerke der Kinderpornografie sind international. Innenminister Reul bemängelte, man sei in der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene ungeheuer rückständig. Es gibt also trotz der deutlichen Verbesserungen noch einiges zu tun. Die Polizei scheint jedoch auf einem guten Weg zu sein.