Kriminalität Polizei erwischt Sprayer in Düsseldorf auf frischer Tat

Düsseldorf. Die Bundespolizei hat zwei Graffitisprayer auf einem Bahngelände in Düsseldorf festgenommen. Ein Mann konnte trotz Fahndung fliehen.

Auf frischer Tat ertappt: Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend zwei Graffitisprayer (24 und 33 Jahre alt) auf dem Bahngelände an der Harffstraße in Düsseldorf festgenommen. Ein Täter konnte fliehen. Es wurde bereits eine Fläche von 37 Quadratmetern besprüht. Ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung wurde laut Polizei eingeleitet.

Ein Hinweisgeber hatte der Polizei drei Männer gemeldet, die über einen Zaun das Bahngelände betraten. Beamte der Bundespolizei konnten vor Ort drei Männer feststellen, die einen Zug mit Farbe besprühten. Einer der Täter konnte daraufhin fliehen, zwei Männer wurden festgenommen. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zu einer Ergreifung des Flüchtigen.

Verdächtiger bereits polizeilich bekannt

Die Polizei konnte am Tatort Beweismittel beschlagnahmen. Der 24-Jährige ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Beide Männer konnten von der Wache entlassen werden. Nun wird gegen sie wegen der Sachbeschädigung ermittelt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.