Polizei fahndet nach Düsseldorfer Sexualstraftäter

Die Düsseldorfer Polizei (Symbolbild) sucht einen 25- bis 30-jährigen Mann, der in mehreren Fällen Frauen im Stadtteil Oberkassel sexuell belästigt haben soll. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach mehreren Sexualdelikten seit Januar dieses Jahres fahndet das Fachkommissariat der Düsseldorfer Polizei nach einem bislang unbekannten etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann. Möglicherweise kam es noch zu mehr Fällen, die bislang jedoch nicht angezeigt wurden. Die Polizei bittet die Frauen, sich zu melden. Hinweise von weiteren Geschädigten und/oder Zeugen werden selbstverständlich sensibel und vertraulich behandelt.

Sieben Fälle sind bekannt

Bislang zählt die Polizei sieben Fälle, bei denen es sich um denselben Mann handeln könnte. Der Verdächtige habe sich zu unterschiedlichen Zeiten, meistens an ihren Wohnadressen, den Frauen genähert, sich in schamverletzender Weise gezeigt und sie auch teilweise angefasst. Schwere gewalttätige Übergriffe blieben bislang aus, so die Polizei. Zwei Tatorte waren auf der Lütticher Straße, einer auf der Emanuel-Leutze-Straße, einer auf der Walkürenstraße und drei auf der Hansaallee.

Die Polizei bittet um Hinweise

Nach Abgleich der entsprechenden Zeugenaussagen ergibt sich folgende Täterbeschreibung: Etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Auffallendblass mit sehr schmalem, spitzem Gesicht. Mehrere Geschädigte sprachen von einem osteuropäischen Aussehen. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer Polizei unter: 0211-870-0.