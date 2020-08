Polizei Polizei hebt Cannabis-Plantage in Düsseldorf aus

Düsseldorf. 230 Cannabispflanzen hat die Düsseldorfer Polizei im Garten eines Hauses gefunden. Gegen den Besitzer wurde ein Verfahren eingeleitet.

Die Düsseldorfer Polizei „erntete“ am Donnerstagmittag mehr als 230 Cannabispflanzen aus einem Garten in Hassels. Jetzt soll der Wirkstoffgehalt festgestellt werden. Gegen den 43-jährigen Betreiber der Plantage wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen riefen Polizei

Donnerstagmittag informierten Zeugen die Polizei über ungewöhnlich große Pflanzen in einem Vorgarten eines Hauses in Hassels. Eine Streife überprüfte die Angaben und die Kriminalpolizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Tatsächlich stand im Vorgarten des Hauses eine 3,50 Meter hohe Cannabispflanze. Nachdem sofort entsprechende Beschlüsse erwirkt worden waren, erfolgte die weitergehende Durchsuchung des Grundstücks. Im Garten hinter dem Haus entdeckten die Beamten insgesamt 230 Pflanzen. Die Gewächse wurden abgeerntet und sichergestellt.

Der Betroffene ist bereits mehrfach wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.