Polizeiauto stößt mit Lieferwagen zusammen

Düsseldorf. Bei dem Zusammenstoß eines Einsatzfahrzeuges der Polizei mit einem Lieferwagen einer Bäckerei wurden fünf Personen verletzt. Ermittlungen laufen.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es Samstagmorgen im Kreuzungsbereich Steinstraße/ Berliner Allee zu einem Zusammenprall zwischen einem Einsatzfahrzeug der Polizei und einem Lieferwagen einer Bäckerei.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr der Streifenwagen mit Blaulicht und Einsatzhorn gegen 6.25 Uhr bei „Rot“ in den Kreuzungsbereich ein. Im gleichen Moment fuhr der Lieferwagen, der auf der Steinstraße in Richtung Osten fuhr, ebenfalls in die Kreuzung ein. Dabei prallte das Einsatzfahrzeug frontal gegen die Fahrerseite des Lieferwagens. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte dieser über den Kreuzungsbereich und prallte gegen einen Ampelmasten. Der Fahrer des Lieferwagens kam zur stationären Behandlung, die vier Insassen des Streifenwagens zur ambulanten in Kliniken. Aus Neutralitätsgründen wurden die weiteren Unfallermittlungen an das Polizeipräsidium Duisburg abgegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf