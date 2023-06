Polizisten „erschnüffeln“ Drogen-Wohnung und finden Waffen

Düsseldorf. Cannabis-Geruch und reger Personenverkehr vor einem Haus In Düsseldorf-Oberbilk führte letztlich zur Festnahme eines 30-Jährigen.

Eine sehr gute Nase bewiesen Beamtinnen und Beamten des Einsatztrupps PRIOS (Präsenz und Intervention an offenen Szenen und Brennpunkten) am Samstagabend um 20 Uhr in Oberbilk: Offenbar starker Cannabisgeruch und dazu reger Personenverkehr vor dem Haus an der Sonnenstraße hatte sie laut Polizeibericht zu einer Wohnung geführt.

Durchsuchungsbeschluss besorgt

Weil sich der „Geruch in der ersten Etage intensivierte“, holten sich die Polizisten einen richterlichen Beschluss für eine Durchsuchung einer Wohnung ein und verschafften sich Zugang. Dort trafen sie auf den 30-jährigen Wohnungsinhaber und fanden neben einer größeren Menge diverser Betäubungsmittel, diverse Waffen und gefährliche Gegenstände (Schreckschusspistole, Butterflymesser und Elektroschocker). Zusätzlich beschlagnahmten die Polizisten Verpackungsmaterial, ein Foliergerät, zwei Feinwaagen und Bargeld.

Der 30-jährige Wohnungsmieter wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

