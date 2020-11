Die Vorbereitungen auf das Weihnachtsgeschäft in Düsseldorf laufen auf Hochtouren. Der Handelsverband NRW prognostiziert für die letzten beiden Monate des Jahres einen Umsatz von einer Milliarde Euro im Rheinland. Die Altstadt-Gemeinschaft schmückt derweil die Läden und Düsseldorf Tourismus entwickelt einen Ersatz für den abgesagten Weihnachtsmarkt.

Ungleich verteiltes Umsatzplus

„Es wird nach unserer Prognose eine leichte Erhöhung der Umsätze von 1,2 Prozent im Weihnachtsgeschäft geben im Vergleich zu 2019“, erklärt Rainer Gallus, Geschäftsführer des Handelsverbandes NRW-Rheinland. „Nicht jeder Händler wird sich da jedoch wiederfinden. Bei einigen Branchen werden die Umsätze deutlich zurückgehen“, ergänzt er. Gerade im Modeeinzelhandel seien die Einbrüche am schwersten. Profitieren werden vor allem Händler, die online vertreten sind, so Gallus. „Mein Tipp an die Kunden: Wenn man sich auf das Bummeln vorbereitet, sollte man nachsehen, ob das Lieblingsgeschäft auch einen Onlineshop hat. Außerdem der Hinweis darauf, dass wir nicht genau wissen, welche Konsequenzen weitere Einschränkungen haben könnten.“ Man sei aber sicher, dass der Einzelhandel dank der Hygienekonzepte geöffnet bleiben werde.

Händler greifen auf Rücklagen zurück

„Wir spüren eine gute Portion Optimismus“, berichtet derweil Frank Hermsen, Sprecher der Altstadt-Gemeinschaft. „Die Händler sind auf das Weihnachtsgeschäft vorbereitet. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt. „Dazu habe man – trotz fehlendem Weihnachtsmarkt – wieder 50.000 Euro investiert, inklusive Stromkosten“, so Hermsen. „Viele Händler mussten jedoch bereits auf Rücklagen zurückgreifen, um fehlende Umsätze auszugleichen.“

Ole Friedrich von Düsseldorf Tourismus erklärt: „Wir entwickeln gerade eine digitale Plattform für alle, die den Weihnachtsmarkt vermissen. So können wir auf unserer Seite dann die Händler mit ihren Kunden zusammenbringen.“

Düsseldorfer geben mehr aus

Das Einkaufsverhalten der Deutschen zur Weihnachtszeit untersuchen seit 2011 Forscher des Institutes für Empirie und Statistik an der Fachhochschule für Oekonomie und Management (FOM). 46.000 Personen wurden in diesem Jahr deutschlandweit befragt – 1741 in Düsseldorf. „Dabei haben wir festgestellt, dass die Düsseldorfer im Schnitt etwa 37 Euro mehr Geld für Geschenke ausgeben wollen als im Vorjahr“, erklärt Professor Oliver Gansser, stellvertretender Direktor des Institutes. „Insgesamt planen die Leute in diesem Jahr 503 Euro für Geschenke auszugeben. Das sind 103 Euro mehr als der bundesdeutsche Durchschnitt.“ Zudem stellten die Forscher fest, dass Männer mit 540 Euro mehr Geld in Geschenke investieren als Frauen – 473 Euro.

Auch zeige sich, dass sich ältere Menschen sich in klassischen Medien, wie Zeitung, Radio oder Fernsehen über Angebote informieren, jüngere dagegen lieber im Internet oder über Freunde und Fachberater, so der Professor. Jüngere Menschen bevorzugten außerdem Bequemlichkeit beim Einkaufen, Ältere dagegen Beratung und Qualität.