Protest gegen Corona-Maßnahmen ist in Düsseldorf angekommen

Düsseldorf. Auch in Düsseldorf gab es am Wochenende Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Beobachter warnen vor einer Vereinnahmung durch Rechtsextremisten.

Die Corona-Demos sind in Düsseldorf angekommen. Am Samstag protestierten nach Angaben des Bündnisses „Düsseldorf stellt sich quer“ (DSSQ) rund 300 Menschen auf dem Burgplatz gegen die Corona-Auflagen. Anders als in anderen Städten, wo Journalisten am Rande der Demonstrationen angegriffen wurden, blieb die Demonstration in Düsseldorf friedlich. Aber auch hier mit dabei: AfD und Mitglieder der rechtsextremistischen Gruppierung „Bruderschaft Deutschland“.

Wie DSSQ berichtet, wurden auf der Kundgebung die Corona-Auflagen als Eingriff in die Grundrechte kritisiert sowie Impfungen generell abgelehnt. Darüber hinaus haben Teilnehmende krude Verschwörungstheorien aufgegriffen und machten Microsoft-Gründer Bill Gates für die Krise verantwortlich.

„Das Phänomen ist aktuell deutschlandweit zu sehen“, sagt Oliver Ongaro von DSSQ. „Da sind Menschen, die von der Corona-Krise verunsichert sind. Problematisch ist, dass diese Leute mit bekannten Verschwörungstheoretikern, Rassisten und Neonazis auf die Straße gehen, die wiederum versuchen davon politisch zu profitieren. Gegen diese gefährliche Dynamik braucht es eine klare Abgrenzung.“

Polizei zählte nur 50 Teilnehmer

So habe am Samstag auch Florian Josef Hoffmann teilgenommen, OB-Kandidat der Düsseldorfer AfD. Auch die rechte „Bruderschaft Deutschland“ habe sich mit etwa 35 Personen beteiligt. Im Anschluss habe es eine Demonstration zum Landtag gegeben, berichtet DSSQ weiter. Diese sei zeitweise durch die „Bruderschaft Deutschland“ angeführt worden, die schließlich für ein Gruppenfoto innerhalb der Bannmeile des Landtags posierte, ohne dass die Polizei eingeschritten sei, so DSSQ.

Dem widerspricht die Polizei: „Es gab eine nicht angemeldete Demonstration am Burgplatz mit rund 50 Teilnehmern“, erklärte ein Sprecher. „Spontan habe sich dann ein Anmelder zu erkennengegeben. Losgelöst davon tauchten Angehörige der Bruderschaft Deutschland auf, die von sich aus sagten, dass sie nicht zu der Demonstration gehören. Sie wurden daher nicht als Teilnehmer gezählt und sind später als einzelne Gruppe in Richtung Landtag gelaufen.“

Thema kommt in den Stadtrat

Angelika Kraft-Dlangamandla, Fraktionschefin der Linken, kritisiert: „Die Hygienevorschriften, wie Abstand halten oder das Tragen von Mundschutz, wurden auf der Demo nicht eingehalten. Das Ordnungsamt unternahm nichts, um die Teilnehmer darauf hinzuweisen.“ Für die Ratssitzung am Donnerstag will die Linke daher eine Anfrage einbringen zum Thema Corona-Demos und dem Verhalten des Ordnungsamtes.

„Gegen diese Verschwörungstheorien ist an sich kein Kraut gewachsen. Da kann man nur auf den gesunden Menschenverstand setzen“, sagt CDU-Fraktionschef Rolf Tups. „Ich halten diese Demonstrationen für einen Aufruf zur Leichtsinnigkeit. Da habe ich kein Verständnis für. Bei allem Drang zu Freiheit und Demokratie, aber die Menschen haben eine gewisse Verantwortung – für sich selbst und für andere“, gibt Tups zu bedenken. „Die Regierung würde das Land doch nicht fast komplett zum Stillstand bringen, wenn nichts wäre“, meint der Unionspolitiker. „Das ist kein Spaß, das ist zum Schutz der Bevölkerung dringend notwendig.“

Sorge vor Allianzen mit den Rechten

Bei den Corona-Demos laufen unterschiedliche Gruppen mit, aber eben auch Rassisten und Verschwörungstheoretiker, betont die Düsseldorfer Grünen-Chefin Paula Elsholz. „Ich verstehe die Unsicherheit in der aktuellen Lage, aber die, die diese Versammlungen nutzen, sind oft demokratiefeindlich. Sie halten nicht Grundrechte hoch, sondern schüren Angst mit falschen Geschichten und treten die gesellschaftliche Solidarität mit Füßen“, sagt Elsholz. „Experten warnen bereits vor rechter Vereinnahmung. Auch ich sorge mich, wenn die geschürte Angst erst groß genug ist, dass auch Allianzen mit den Rechten in Kauf genommen werden.“