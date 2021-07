Bei der Agentur für Arbeit in Düsseldorf ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat um 0,1 auf jetzt 8,0 Prozent gestiegen.

Arbeitslosigkeit Quote steigt auf 8 Prozent in Düsseldorf

Düsseldorf. In der Landeshauptstadt sind Ende Juli 27.579 arbeitslos gemeldet. Davon gelten 11.614 Düsseldorfer als Langzeitarbeitslose.

Die Arbeitslosigkeit ist in Düsseldorf im Juli leicht gestiegen. Pandemiebedingt hatte die Arbeitslosigkeit im August 2020 ihren Höchststand mit 29.362 Männer und Frauen und einer Arbeitslosenquote von 8,5 Prozent erreicht. Seitdem konnte die Arbeitslosigkeit um 1783 Personen reduziert werden. Birgitta Kubsch-von Harten, Leiterin der Arbeitsagentur Düsseldorf, bewertet die Entwicklung positiv: „Wir sind ein gutes Stück beim Abbau der pandemiebedingten Arbeitslosigkeit vorangekommen. Wer wegen der Pandemie arbeitslos wurde, hat in der Regel bereits nach kurzer Zeit ein neues Jobangebot wahrnehmen können.“

Im Juni lag die Quote bei 7,9 Prozent, im Juli bei 8,0

Aktuell sind Ende Juli bei der Arbeitsagentur Düsseldorf 27.579 Arbeitslose registriert, was 109 Personen oder 0,4 Prozent mehr als im Juni 2021 sowie 1386 Personen oder 4,8 Prozent weniger als im Juli 2020 sind. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 8,0 Prozent. Im Juni lag sie bei 7,9 Prozent, vor einem Jahr bei 8,4 Prozent.

11.614 Männer und Frauen gelten aktuell in Düsseldorf als langzeitarbeitslos, das heißt sie sind länger als ein Jahr ohne Arbeit. Vor der Pandemie waren 7370 Männer und Frauen in Düsseldorf langzeitarbeitslos (März 2020).

Mehr Jugendliche ohne Arbeit

Im Juli waren 2014 unter 25-Jährige arbeitslos. Die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen stieg im Vergleich zum Vormonat um 221 Personen (+12,3 Prozent) an. Die Arbeitslosenquote bei der Personengruppe der Jugendlichen liegt aktuell bei 7,1 Prozent. Vor einem Monat betrug sie 6,3 Prozent vor einem Jahr 6,9 Prozent.

Regelmäßig weist die Bundesagentur für Arbeit die Unterbeschäftigung aus. Die gesamte Unterbeschäftigung einschließlich der gemeldeten Arbeitslosen betrug im Juli 35.958 Personen. Diese Quote, die unter anderem auch Personen umfasst, die sich in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden, liegt in Düsseldorf unverändert zum Juni bei 10,2 Prozent.

