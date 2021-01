Raub in Düsseltal: Seniorin verletzt im Krankenhaus

Düsseldorf Die Wohnung einer Seniorin wurde durchwühlt. Das Opfer kann nicht befragt werden. Zwei Häuser weiter gab es einen weiteren Einbruch.

Zu einem Raub kam es anscheinend am Mittag des Silvestertages in Düsseltal. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei fand das Verbrechen gegen 11 Uhr in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss an der Humboldtstraße (kurz vor der Rethelstraße) statt.





Der Pflegedienst fand das Opfer, eine hochbetagte Seniorin, in einer durchwühlten Wohnung und alarmierte die Polizei. Was genau geschehen ist, ist unklar. Die Frau kam ins Krankenhaus und kann nicht befragt werden.

Anscheinend Raub in der Wohnung

Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei Düsseldorf davon aus, dass unbekannte Täter sich Zugang zur Wohnung der Seniorin verschafften. Anscheinend kam es dabei zu einem Sturz, bei dem sich die Frau Verletzungen zuzog. Wie genau es zu diesem Sturz kam, ist bislang ebenfalls unklar.

Kurz nach dem Einsatz erhielt die Polizei eine Meldung über einen Einbruchdiebstahl in einer weiteren Wohnung in der Humboldstraße, nur zwei Häuser vom ersten Tatort entfernt. Hier drangen unbekannte Täter von der Rückseite eines Mehrfamilienhauses in eine Wohnung ein. Auch hier gibt es keine Einzelheiten zum Tathergang. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass die selben Täter am Werk waren, wie bei der Seniorin.

Polizei sucht Zeugen für die Taten

Die Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen für die beiden Taten an der Humboldtstraße. Hinweise können an das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0 übermittelt werden.