Regisseur startet Internet-Serie an Düsseldorf-Schauplätzen

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Filmemacher Tomislav Vujcic erzählt die Geschichte eines Kriminellen, der durch Kampfsport ein neues Leben beginnen will.

„Ich bin durch Karate auf die richtige Spur im Leben gekommen“, sagt Tomislav Vujcic, 40. Der Düsseldorfer Regisseur und Drehbuchautor lehnt sich in seinem Stuhl vor, als wolle er ein Ausrufezeichen setzen. Sein Blick wird heller, als er weiterspricht: „Kampfsport hat mir sehr viel gebracht. Mein Trainer hat mir einen neuen Weg gezeigt, um viel stärker und disziplinierter zu werden.“ Im Karate hat Vujcic einen Meistergrad – er ist Träger des schwarzen Gürtels, genauer des ersten Dan.

Kampfsport ist auch ein Leitmotiv in Vujcics neuer Internet-Serie „W.E.S.“. Das Titel-Kürzel steht für Wahrheit, Ehre und Suche. Der Stoff des Projekts beschäftigt Tommy Vue, so der Künstlername des Filmemachers, schon lange. „2012 habe ich angefangen, für ,W.E.S.‘ das Drehbuch zu schreiben und auch einige Szenen gedreht, doch das war nur ein Test“, erzählt Vujcic.

Kurzfilm über schwulen Boxer

Dann legt er die Arbeit an der Serie zunächst beiseite. Konzentriert sich, einen Bachelor in Gesundheitskommunikation bereits in der Tasche, auf sein gerade begonnenes Filmregie-Studium an der Schwerter Ruhrakademie. Und holt mit seiner dort 2017 vorgelegten Abschlussarbeit, dem Kurzfilm „Champ“ über einen schwulen Boxer, gleich mehrere Preise auf internationalen Film-Festivals – unter anderem bei den Los Angeles Film Awards und beim LGBT Toronto Film Festival.

Nach seinem Filmregie-Examen arbeitet Tomislav Vujcic als Freiberufler, produziert hauptsächlich Werbe- und Produktfilme. „Zum Beispiel für Siemens, auch für viele Online-Firmen“, gründet außerdem die Düsseldorfer Produktionsfirma Go for it baby. Anfang 2020 trifft dann der Corona-Ausbruch auch die Filmbranche hart: Lockdown und Pandemie-Vorschriften lassen viele geplante Dreharbeiten und Jobs für Filmcrews platzen – ebenso für Vujcic.

Insgesamt zählt die Serie rund 50 Mitwirkende

In dieser Zwangspause erinnert er sich an seinen „W.E.S.“-Stoff in der Schublade und gewinnt befreundete Filmschaffende und Darsteller für die Serie, insgesamt sind es mehr als 50 Mitwirkende. „Wir haben ohne Budget gedreht, und wegen Corona nur mit einem kleinen Team pro Drehtag“, sagt Vujcic. Und betont: „Ich bin so froh, dass ich ein Team mit der gleichen Leidenschaft für Film hatte wie ich!“

„W.E.S.“ erzählt in 16 kurzen, sechs bis zehn Minuten dauernden Episoden die Geschichte von Konstantin, gespielt von Tomislav Vujcic. Wie er selbst, suchen auch seine Freunde nach einem Halt im Leben. Als Straßendealer und getrieben von seiner eigenen Drogensucht, gerät er in einen Kampf mit gegnerischen Rauschgifthändlern, wird schließlich von der Polizei mit Drogen festgenommen.

Eine Folge kommt fast ohne Worte aus

Konstantins Alternative zu einer Haftstrafe ist ein Rehabilitations-Programm, das neben Kampfsport-Training auch eine geistige Haltung vermittelt: Durch Selbsterkenntnis soll er inneren Frieden finden. Ob „die Straße immer gewinnt“, so ein Serienzitat, bleibt bis zum Schluss spannend.

Zur Machart von „W.E.S.“ sagt Vujcic: „Die Atmosphäre der Folgen ist sehr unterschiedlich.“ Und ja: Er und seine Crew lassen ihre Kreativität in den 16 Episoden wie einen Flipperball spielen. Mal sind sie im Look eines Musik-Videos, mal gibt es Comic-Strip-Elemente, auch Doku-Flair ist zu sehen. Zudem schneidet Vujcic Standbilder in Filmszenen – „das macht den Schnitt dynamischer und setzt Akzente“. Die Folge „Giselle“, in der Konstantin fasziniert einer Tänzerin zusieht, kommt sogar fast ohne Worte aus. Vielmehr sprechen fließende Bewegungen, poetische Klaviermusik und bewundernde Blicke.

Nächstes Projekt soll eines mit Budget sein

Spürbar gelassen wirkt Vujcic, seine Stimme, sein Blick verströmen Ruhe – gerade so, als würde er aus einer inneren Kraftquelle schöpfen. Er meditiert regelmäßig. „Bei einer Filmproduktion geht jedes Mal irgendetwas schief“, sagt er. Meditation helfe ihm, aufreibende Phasen in seinem Job zu schultern, „man fühlt sich viel, viel leichter“. Auch Karate habe meditative Anteile.

Welche neuen Drehs plant der Düsseldorfer Regisseur? Derzeit arbeitet Vujcic an seinem Spielfilm-Debüt und einer weiteren Serie. Wichtig dabei ist ihm: „Das nächste Projekt soll schon eines mit Budget sein.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf