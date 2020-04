René le Riche: „Warum ich meine Magnolie hasse“

René le Riche, Moderator, DJ und Coach aus Düsseldorf, schreibt regelmäßig für unsere Redaktion seine Kolumne „Jetzt erst Riche“. Hier sein neuester Text.

Meine Magnolie, ein Wahnsinnsbaum

Der Baum von René le Riche. Foto: le Riche

Das ist hier ist meine Magnolie. Ein Wahnsinnsbaum, alle meine Nachbarn lieben diesen Anblick, beneiden mich um den Baum, dabei kann ich gar nix dafür, ich habe ihn quasi beim Einzug „übernommen“ und… ich hasse ihn!

Ehrlich, kurz bevor er so schön blüht wie gerade, schmeißt er die Kapseln runter, in denen diese Blüten stecken. Also fege ich sie weg, tagelang, denn die Dinger fallen nicht an einem Tag runter.

Wenn er so toll geblüht hat, fallen die Blütenblätter, tonnenweise. Unglaublich, was da zusammenkommt. Und weil so viele Leute vorbeilatschen, treten sich die Dinger auch noch fest. Also fege ich sie weg, tagelang. Und kratze sie vom Bürgersteig.

Etwas später entwickelt dieser „wunderschöne“ Baum so eine Art Samen: bräunliche, kleine Würstchen die, wenn man drauftritt, platzen und Flecken hinterlassen, die ich nicht wegbekomme. Also fege ich sie weg, tagelang.

Seltsamerweise schmeißt er wieder später nochmal Kapseln ab, die ich wegfege, tagelang… bevor er dann im Herbst seine Blätter verliert. Auch die fege ich weg, tagelang.

Ich wollte ihn schon so oft fällen!

ICH HASSE IHN. Ich wollte ihn schon so oft fällen!

Aber jetzt gerade stehe ich vor ihm. Er blüht mit aller Kraft, diese Blüten vor einem stahlblauen Himmel, verschenkt seine Schönheit, denn niemand hat im Moment ein Auge dafür, ganz abgesehen davon, dass kaum jemand unterwegs ist. Ein Einzelkämpfer, der stur sein Programm durchzieht. Der, obwohl ich ihn nicht mag, alles gibt. Und mich die letzten Minuten nicht vollgequatscht hat mit Corona. Vielleicht liebe ich ihn ja doch.