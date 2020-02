Wer sind Hoppeditz und Nubbel? Warum feiern wir überhaupt Karneval? Interessante Fakten über die fünfte Jahreszeit in der Region.

Liveticker Rosenmontag in Düsseldorf: Thomas Geisel geht als Pilot

Düsseldorf. Beim Düsseldorfer Rosenmontagsumzug werden mehrere Hunderttausend Jecken erwartet. OB Thomas Geisel spielt auf seinen Privatjet-Flug an.

Der Straßenkarneval erreicht an diesem Montag seinen Höhepunkt: Bis zu einer Millionen Menschen werden zum Rosenmontagszug in Düsseldorf erwartet. Nach dem Wetter-Chaos vom Wochenende, haben die Organisatoren auf besseres Wetter gehofft - mit Erfolg: Immerhin ist der Sturm vorbei nach dem Regen am Vormittag hatte der Wettergott ein Einsehen mit den Narren, der Himmel klar sogar ein bisschen auf.

Der Rosenmontagszug in Düsseldorf ist gegen 11.11 Uhr mit der Aufstellung gestartet und dauert bis zum Nachmittag an. Gegen 12.14 Uhr erreichte die Zugspitze den offiziellen Start an der Corneliusstraße/Ecke Herzogstraße. Mit mehr als fünf Kilometern ist der Zug länger ist die gut vier Kilometer lange Strecke durch die Düsseldorfer Innenstadt. Fast 12 000 Karnevalisten in den Fußgruppen und auf den Wagen nehmen an dem Umzug teil – es werden rund 250 Tonnen Kamelle geworfen.

Karneval: Verfolgen Sie den Rosenmontag in Düsseldorf im Liveticker

13.58 Uhr: Die Wagen kommen nun nach und nach am Rathaus vorbei. Gefühlt ist es nicht so voll wie sonst, zwischen Rathaus und Burgplatz stehen die Zuschauer allenfalls in Dreierreihen, schreibt unsere Reporterin: "Viel Platz, kein Gedränge." Das Comitee Düsseldorfer Karneval und die Polizei wollten noch nichts zu den Besucherzahlen sagen.

Düsseldorf: Eine Tanzgruppe tritt beim Rosenmontagszug vor dem Rathaus auf. Foto: Bernd Thissen / dpa

13.33 Uhr: Der Zug ist so langsam auf dem Weg in Richtung Rathaus. Die ersten Vorgruppen kommen am Burgplatz an.

13.05 Uhr: Humor ist, wenn man über sich selber lacht: Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hat sich am Rosenmontag als Pilot verkleidet - als Reaktion auf eine Debatte über einen Privatjet-Flug. Geisel sagte der Deutschen Presse-Agentur beim Karnevalsempfang im Rathaus: „Wenn alle so schimpfen, dann fliege ich jetzt halt selbst!“ Geisel war am 16. Januar mit drei Begleitern von London nach Düsseldorf in einem Privatjet geflogen, um abends rechtzeitig bei einem offiziellen Termin sein zu können. CDU, Grüne und FDP hatten ihn dafür scharf kritisiert.

12.48 Uhr: Nochmal ein paar Worte zu den Motivwagen von Jacques Tilly. Mit seinem Hanau-Wagen will er die Mitverantwortung von Hetzern in Politik und sozialen Netzwerken für den mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlag anprangern. „Es sind viele Täter“, sagte Tilly dazu am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist nicht nur einer, der geschossen hat. Diejenigen, die die Tat mental mit vorbereitet haben, tragen auch Verantwortung“. Der Wagen stellt Rassismus als Pistole dar, die aus dem Mund eines Mannes mit hochrotem Kopf ragt. Auf seiner Wange steht: „Aus Worten werden Taten!“

Satire müsse gerade auch die ernsten Themen des Lebens kritisch begleiten, sagte Tilly. „Und Ernsteres als dieses Thema Rechtsterrorismus gibt es im Moment überhaupt nicht.“ Die ganze Nacht von Samstag auf Sonntag hätten die Wagenbauer noch an dem Hanau-Motiv gearbeitet. „Aber das musste unbedingt noch mit rein.“ Toll sei, dass das Komitee in Düsseldorf so etwas mittrage.

12.39 Uhr: Mittlerweile ist der Zug an der Düsseldorfer Königsallee angekommen.Gleich hinter dem ersten Wagen sind auch 3 Pferde im Zug unterwegs. Das Umweltministerium hatte im im Januar Leitlinien für Behörden und Vereine erstellen lassen, die „einen größtmöglichen Schutz der Pferde und der Sicherheit von Beteiligten und Zuschauern“ gewährleisten sollen. Dazu gehören ein Handy-Verbot, Dopingkontrollen und ein Verbot von übergewichtigen Reitern.

Beim Düsseldorfer Rosenmontagsumzug sind auch Pferde mit dabei. Foto: Christian Stahl / NRZ

12.20 Uhr: Mit leichter Verspätung ist der Rosenmontagszug in Düsseldorf offiziell gestartet. Immer mehr Jecken versammeln sich an der Strecke, sie müssen allerdings mit schlechten Wetter trotzden. Es regnet in der Landeshauptstadt.

12.01 Uhr: Die Wagen sind derzeit auf dem Weg zum offiziellen Start des Zuges. Roberto Blanco (82) hat sich derweil trotz des feuchten Wetters schon lange vor dem Start des Düsseldorfer Rosenmontagszugs auf einem Wagen der Ehrengarde eingefunden. „Ich war schon fünfmal dabei und habe schon jedes Wetter erlebt“, sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe Sonne im Herzen.“ Er sei extra aus der Schweiz nach Düsseldorf gekommen und habe sich über die erneute Einladung sehr gefreut.

An der Mecumstraße in Düsseldorf sammeln sich die ersten Wagen für den Rosenmontagszug.

11.21 Uhr: An der Mecumstraße sammeln sich in diesen Minuten die ersten Wagen. Schon vor Ort ist NRW-Integrationsminister Joachim Stamp. Er fährt in diesem Jahr auf dem „Toleranzwagen“ von Muslimen, Juden und Christen mit. „Nach Hanau finde ich es besonders wichtig, heute ein klares Zeichen für Toleranz und eine offene Gesellschaft zu setzen“, sagte Stamp.

11.15 Uhr: Gähnende, graue Leere noch immer am Burgplatz. Düsseldorfer können sich kaum erinnern, dass das Wetter je so mies war. Die paar Jecken, die da sind, sehen unter Schirm und Regenhülle traurig aus. Richtung Grabbeplatz steht der Marienkäfer Hedwig unter ihrem Schirm und sagt tapfer: „Gefeiert wird trotzdem." Das Bunteste sind im Moment noch die Polizisten in ihrem Signalgelb.

Am Rathaus in Düsseldorf ist es noch leer - der Zug kommt hier aber auch ersten gegen 13 Uhr an.

11.00 Uhr: Für E-Scooter gibt es heute in Düsseldorf eine Bannmeile. Sie dürfen nicht in den Bereich, durch den in rund einer Stunde der Rosenmontagszug ziehen wird.

10.42 Uhr: Für die Polizei ist der Rosenmontag in Düsseldorf ein Großeinsatz. Rund 1000 Polizisten werden heute im Einsatz sein, die Düsseldorfer Polizei bekommt dabei Unterstützung von anderen Wachen. Zum Sicherheitskonzept der Polizei gehört auch eine Glasverbotszone.

10.18 Uhr: Am Rathaus ist noch nicht allzu viel los, ein paar hartgesottene Karnevalsfans stehen bereits dort, wo später der Zug langgehen wird. Leider hat es mittlerweile stärker angefangen zu regnen.

09.55 Uhr: Der Zug stellt sich bis 11.11 Uhr an der Mecumstraße, der Erasmusstraße und der Corneliusstraße auf. Danach schlängeln sich die 12 000 Teilnehmer über diesen Weg durch die Innenstadt: Corneliusstraße - Hüttenstraße - Graf-Adolf-Straße (linksseitig) - Königsallee (Ostseite) - Corneliusplatz - Königsallee (Kaufhof) - Königsallee (Steigenberger Parkhotel) - Ludwig-Zimmermann-Straße - Heinrich-Heine-Allee - Grabbeplatz – Mühlenstraße – Burgplatz – Marktstraße - Marktplatz (um Jan-Wellem-Denkmal) - weiter über Marktstraße - Berger Straße - Carlsplatz - Bilker Straße - Haroldstraße - Hohe Straße - Benrather Straße - Königsallee (Westseite/Bankenseite) - Carl-Theodor-Straße - Graf-Adolf-Platz - Friedrichstraße (bis Bilker Allee).

So verläuft der Zug durch Düsseldorf

09.40 Uhr: Zwischendurch ein wenig Angeberwissen: Wer sind eigentlich Hoppeditz und Nubbel? Warum feiern wir überhaupt Karneval? Interessante Fakten über die fünfte Jahreszeit in der Region im Video:

Karneval-Angeberwissen: Fakten über die fünfte Jahreszeit Karneval-Angeberwissen: Fakten über die fünfte Jahreszeit

09.19 Uhr: In Düsseldorf regnet es mittlerweile leicht, es bleibt aber windstill.

08.42 Uhr: Mittlerweile sind die ersten Mottowagen von Jacques Tilly enthüllt – und sie kommentieren das aktuelle Geschehen gewohnt bissig. Einen Überblick über alle Mottowagen finden Sie hier.

7.56 Uhr: Sturmtief „Yulia“ wirbelte gestern den Nah- und Fernverkehr bei der Bahn durcheinander. Mehrere Strecken waren gesperrt. Besonders große Auswirkungen hatte die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg Hauptbahnhof, weil drei Baukräne auf die Strecke zu drohen stürzten. Die Sperrung konnte aber noch am Sonntagabend aufgehoben werden. Zwischen Solingen und Hilden brachte ein umgestürzter Baum den Verkehr auf der S-Bahn-Linie S1 durcheinander. Auch am Montagmorgen war zunächst nur ein Gleis frei.

7.50 Uhr: Vor dem alten Rheinbahn-Depot am Steinberg in Düsseldorf hat das Ordnungsamt bereits Platz gemacht für die Wagen von Jacques Tilly. Ein Auto wird abgeschleppt, um den Weg frei zu machen. Im Hof rangieren die ersten Wagen, die mit Spannung erwartet werden. Welche politischen Motive werden in diesem Jahr zu sehen sein?