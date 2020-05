Irre: Sammler aus Sachsen sucht Düsseldorfer Mülltonne

Alexander Smoljanovic ist auf der Suche nach der Richtigen. Nach der richtigen Mülltone. Der 21-jährige aus Sachsen betreibt ein ganz besonderes Hobby: Seit 15 Jahren sammelt er mit Begeisterung Mülltonnen jeglicher Art: Von Miniatur Modellen bis hinzu echten Abfallbehältern in Originalgröße.

85 Tonnen und 300 Miniaturen

Alles begann in der Kindheit: Lieblingsfarbe Orange, Lieblingsspielzeug: ein Mülltransporter. Eine Nachbarin schenkte ihm die erste Miniatur-Tonne und legte so den Grundstein zur Sammlung. Und Smoljanovic sammelt leidenschaftlich: Heute zählt seine Sammlung neben 300 Miniaturen bereits 85 der originalen Behälter.

Sein wertvollstes Stück: Ein unscheinbares, unter Kennern jedoch rares Exemplar: Brandneu, knallgrün und aus den 80er Jahren. Standardgemäß kam das Modell in Grau. „Aber in Grün? Noch verrückter gehe es nicht“, versichert Smoljanovic begeistert am Telefon.

Sammler bittet NRZ-Leser um Unterstützung

In der überschaubaren Szene ist er bekannt wie kein Zweiter. Getauscht wird international, Preise liegen bei ca. 30 Euro pro Mülltonne, ein australischer Miniatur-Behälter brachte online schon umgerechnet 1200 Euro. Handel wolle er selbst aber nicht treiben: „Viele Hersteller und Werkzeuge sind während der letzten Jahrzehnte von der Bildfläche verschwunden, die Qualität hat sich verschlechtert. Mein Ziel ist, die Historie zu wahren”.

Faszinieren tun ihn Gestaltung und die Arrangement-Möglichkeiten seiner Sammlung, die er getreu dem Motto „Klasse statt Masse” kuratiert. Der Ordnungsliebhaber investierte für das Bild zum Artikel eine Woche Planung um einen farblichen Schwerpunkt zu vermeiden: „Halbe Sachen sind nicht mein Ding” versichert er. Das zeigt auch sein aktuelles Ziel: Smoljanovic steht kurz davor eine Serie des ehemaligen Düsseldorfer Herstellers Rheinwerk zu vervollständigen und wendet sich damit an die NRZ-Leser: Bis auf das gesuchte Modell besitze er bereits alle Vorgänger- und Folgeversionen der Düsseldorfer Tonnen. Meist werden ausrangierte Modelle ins Ausland verkauft und sind heute beispielsweise auf den Straßen Malaysias im Einsatz; der Verbleib des gesuchten Modells ist allerdings unbekannt.

Das Objekt der Begierde: Die Tonne der Firma Rheinwerk, die früher in Düsseldorf in Benutzung gewesen ist. Foto: Smoljanovic

Auch eine senfgelbe Tonne wird gesucht

Gesucht wird ein Exemplar der Firma Rheinwerk mit 240 Liter Volumen, produziert von 1987 bis 1992. Die Besonderheit bestehe im erhöhten Radkasten, ausgelegt für Reifen mit 300 Millimeter Durchmesser und einer Kondenswasser-Führung an der Innenseite des Deckels. Außerdem gesucht: Eine senfgelbe Biotonne des selben Herstellers, produziert von 1990 bis 1992. Besonderheiten: Ein Blech unter dem Deckel und eine Wanzenlochung an der Seite, das Volumen: ebenfalls 240 Liter.

Niederlassungen der Firma Rheinwerk gab es in Heerdt, in Neuss und Tönisvorst. „Es kann durchaus sein, dass jemand aus der Umgebung diese Mülltonnen in gutem Zustand besitzt oder sogar für Rheinwerk gearbeitet hat. Ich bin sicher, dass sich jemand meldet.”

Smoljanovic möchte seine Sammlung ausstellen

Wider Erwarten kam trotz Leidenschaft eine Anstellung bei der städtischen Müllentsorgung bisher nicht in Frage: Nebst dem angestrebten Zuwachs für seine Sammlung plant der angehende Kaufmann für Büromanagement zunächst den erfolgreichen Abschluss seiner Ausbildung.

Außerdem liebäugelt er damit, seine Sammlung auszustellen, gerne würde er nach Australien reisen um sich die Modelle vor Ort anzuschauen.

Erstmal hofft er aber darauf, das gesuchte Modell über die NRZ zu finden. Bereits 2018 war er so erfolgreich: Nach einem Gesuch in der niederländischen Tageszeitung Brabants Dagblad meldete sich der Direktor des Herstellers und schenkte ihm den gesuchten Behälter und mehr als 20 weitere.

Wenn Sie also im Besitz der gewünschten Tonnen sein sollten: Melden Sie sich gerne bei der NRZ unter