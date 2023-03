Schauspieler lädt zur Schlangenbeschwörung in eine Kirche

Thilo Schölpen (li.,) tritt zusammen mit Lars Rudolph am Freitag in der Christuskirche auf.

Düsseldorf. Der aus dem TV bekannte Lars Rudolph und der Düsseldorfer Pianist Tobias Schölpen spielen ein Konzert für Trompete, Klavier und Tier.

Lars Rudolph. Ach ja. Das ist doch der Typ, der manchmal am Sonntagabend beim Krimi auftaucht, wenn es um haarsträubende Fälle geht, die binnen 90 Minuten gelöst werden sollen. Der Lars Rudolph also, der ständig den Irren spielen muss, weil er besonders irre gucken kann. Dieser Lars Rudolph wird am kommenden Freitag, 31. März, zu Gast in der Christuskirche sein. Nicht als Schauspieler, der den leicht degenerierten Verdächtigen mimt, sondern als Musiker. Zusammen mit dem Düsseldorfer Pianisten Thilo Schölpen gibt es das Programm „How to hypnotize a snake?“

Zwischen Kraftwerk, Amy Winehouse und Seemannsliedern

Und das wird auch irre, anders irre. „Wir spielen tatsächlich Schlangenbeschwörungsmusik“, verrät Schölpen, der unter anderem durch sein Werk „Kraftwerk Klavier“ bekannt geworden ist, mit dem er den Elektropionieren seiner Heimatstadt eine Ehre erweist. Schölpen spielt am Freitag in der Oberbilker Kirche Klavier, Rudolph Trompete. „Dazu wird es ein bisschen Elektronik geben und sehr tiefe, aber auch sehr hohe Töne“, so Schölpen. „Und ein bisschen Amy Winehouse ist auch dabei.“

Das klingt wahnsinnig interessant, abwegig, schön abgefahren, erfrischend anders, also experimentell. Schauspieler Rudolph hat schon immer besondere Musik gemacht. Er hat Bands gegründet, die den Namen „Ich schwitze nie“ trugen und die „epigonale, mutierte Seemannslieder“ (Rudolph) vortrugen. Eine andere Formation hieß „Maria hilft“ und war ein Mini-Mandolinenorchester. Das alles gibt es auf Spotify zu hören.

Im Sommer vor langer Zeit in Remscheid kennen gelernt

Jetzt also Schlangenbeschwörung mit dem befreundeten Schölpen. Den kennt der Schauspieler aus seiner Jugendzeit. „Wir haben einen langen Sommer gemeinsam in Remscheid verbracht“, erzählt der heute in Hamburg lebende Rudolph. Remscheid. Okay. So was schweißt wohl zusammen. „Als Corona kam, habe ich wieder viel mehr Trompete gespielt“, so Rudolph weiter. Und dann habe er irgendwann den Thilo angerufen. „Wir haben uns getroffen, zusammen Musik gemacht, es hat wieder gepasst.“

Ob echte Schlangen am Freitag in der Christuskirche zu erleben sein werden, lässt das Duo offen. „Und wenn schon – Wir können Schlangen zähmen“, behauptet Thilo Schölpen, dessen neues Album „Opium“ – mit experimentellen, rauschhaften Klavierstücken – kurz vor der Veröffentlichung steht.

