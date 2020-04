Corona: Was passiert mit der Rheinkirmes in Düsseldorf?

Für Schausteller war diese Nachricht in der vergangenen Woche ein Schock: Keine Großveranstaltungen bis Ende August. Davon betroffen ist neben der Cranger Kirmes in Herne auch die Rheinkirmes in Düsseldorf. Zwar gibt es noch keine offizielle Absage der größten Kirmes am Rhein. Dennoch scheint es mehr als fraglich, dass sie stattfinden kann. Schützenchef Lothar Inden hatte es bereits für wahrscheinlich gehalten, wollte aber noch mit den Schaustellern sprechen.

Schausteller hoffen noch auf Großveranstaltung-Definition

So ganz die Hoffnung aufgeben wollen die noch nicht. „Wir warten noch auf eine detaillierte Definition, was alles Großveranstaltungen sind und was vielleicht doch noch möglich ist“, so der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Düsseldorf, Oliver Wilmering. Am Montag soll es dazu weitere Krisengespräche geben und man rechne in den nächsten zwei bis drei Tagen mit genaueren Aussagen.

Zwar seien sich alle sicher, dass man die Rheinkirmes und andere Kirmesveranstaltungen nicht in der gewohnten Form sehen wird, dennoch arbeite man immer auch an Konzepten und alternativen Ideen. Doch um ein konkretes Konzept zu erarbeiten, müsse man erstmal wissen, was möglicherweise doch noch erlaubt sein könnte, so Wilmering.

Wilmering: „Gesundheit aller geht natürlich vor“

Dennoch habe man durchaus auch Verständnis für die Einschränkungen. „Die Gesundheit aller geht natürlich vor und wir sind da auch in einer Verantwortung“, so Wilmering. Er sagt jedoch auch ganz klar: „Wenn alles in diesem Jahr weg- und ausfällt, dann droht die Komplettpleite. Es droht eine Insolvenzwelle, die mit nichts zu vergleichen ist, was wir bisher erlebt haben.“

Denn die Schausteller kommen aus einer langen Winterpause, „bis Ostern sind die Ressourcen verbraucht“, so der Schausteller-Chef. „Wir haben Weihnachten das letzte Geld verdient“, sagt auch Schausteller Oscar Bruch, bei dem der Schock über das Verbot noch tief sitzt.

Die aktuelle Corona-Krise sei für ihn eine Situation, die „psychisch und wirtschaftlich sehr belastet“. „Wenn die ganze Saison nun abgesagt wird, haben wir ein Jahr lang keine Einkünfte“, stellt Bruch klar. Hinzukomme, dass in der Winterpause viele Schausteller Investitionen tätigen. „Das müssen nicht mal neue Fahrgeschäfte sein. Es reichen ja auch Renovierungen, Reparaturen und dergleichen. Dafür werden teilweise auch Kredite aufgenommen und der Finanzplan steht“, so Bruch. Wenn nun auch noch Hilfskredite beantragt werden müssen, haben sie eine doppelte Verschuldung.

Verschiebung der Düsseldorfer Rhein-Kirmes ist schwierig

Und zwar gilt das Großveranstaltungsverbot bisher bis Ende August, doch es gibt auch schon Stimmen, die Oktoberfeste absagen wollen. Bruch hat zwar Verständnis dafür, dass die Lage immer wieder neu bewertet werden muss und stellt die Gesundheit klar in den Vordergrund, aber mögliche Absagen so weit im Voraus ohne dem eine Chance zu geben, sei schwierig.

Auch eine Verschiebung von Kirmesveranstaltungen sei äußerst schwierig. „Der Terminkalender steht. Erst kommt Düsseldorf, dann Crange und es folgt eine Kirmes auf die nächste“, so Bruch. Wenn in Düsseldorf die Kirmes nicht stattfindet, aber andere in einem anderen Rahmen vielleicht doch, bleibt keine Zeit dafür.