Schlachthöfe: Gewerkschaft beklagt mangelnden Arbeiterschutz

2,29 Euro für ein Pfund Rinderhack: Mit solchen Preisen werben in dieser Woche Supermärkte in Düsseldorf – obwohl die Corona-Krise die Herstellung von Fleisch und Wurst viel teurer machen müsste. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung Genuss-Gaststätten (NGG) hin. Es herrschen aber seit Jahren Dumping-Preise. „Wohin dieser Preiskampf führen kann, zeigen die jüngsten Corona-Ausbrüche in Coesfeld und anderen Schlachthöfen“, sagt Zayde Torun, Geschäftsführerin der NGG-Region Düsseldorf-Wuppertal.

Es sei gut, dass die Landesregierung nun alle Fleisch-Beschäftigten auf Corona testen und die Sammelunterkünfte durch die Gesundheitsämter kontrollieren lassen wolle. „Aber das darf keine einmalige Aktion sein!“

730 Menschen in Düsseldorf in Fleischwirtschaft beschäftigt

In Düsseldorf beschäftigt die Fleischwirtschaft nach Angaben der Arbeitsagentur 730 Menschen. In ganz NRW arbeiten knapp 30.000 Beschäftigte in der Branche – viele osteuropäische Werkvertragsarbeiter in Subunternehmen nicht mitgerechnet. Der Gesundheitsschutz der Beschäftigten sei bei den Ramsch-Angeboten offenbar nicht eingepreist, kritisiert die NGG – „vom Tierwohl ganz zu schweigen“.

Nach Informationen der Gewerkschaft hat die Arbeitsbelastung in den Schlachthöfen stark zugenommen. „12-Stunden-Schichten sind in vielen Betrieben gang und gäbe. Es trifft vor allem die Werkvertragsbeschäftigten aus Osteuropa“, so Torun. Die lange, körperlich harte Arbeit mache die Menschen anfälliger für Erkrankungen. Hinzu komme die Unterbringung. Dort wohnen oft bis zu sechs Osteuropäer in einer 60-Quadratmeter-Wohnung. Dafür ziehen die Subunternehmer aber auch noch Geld ab.

Auch DGB macht auf Bedingungen aufmerksam

Auch der DGB mahnt die Arbeitsbedingungen in der fleischverarbeitenden Branche schon lange an, so Düsseldorfs DGB-Chefin Sigrid Wolf. Doch alle Versuche, Bedingungen zu verbessern, werden von einigen Unternehmen immer wieder unterlaufen. Der Skandal nun zeige, dass sich nicht an Hygienestandards gehalten werde, anders seien solch hohen Infektionszahlen nicht zu erklären. „Gerade in der Lebensmittelproduktion sind Hygieneregel aber besonders wichtig“, so Wolf. Sie hofft, dass rechtliche Maßnahmen folgen werden.

Auch bei den Löhnen sieht sie noch viel Potenzial. Generell müsse man einfach viel mehr für Lebensmittel zahlen, so Wolf. Doch mehr Geld für eine ordentliche Qualität bedeute nicht unbedingt, dass sich die Bedingungen verbessern. Man wisse nicht, ob das Geld dann nicht in andere Taschen wandert.

In der Metzgerei Springwald in Gerresheim indes sei man besser aufgestellt, sagt Inhaber Karl-Heinz Springwald. „Die Innung hat frühzeitig über Maßnahmen informiert und wir haben unsere Hygienepläne sogar ausliegen“, so Springwald.

Dass aber gerade in der Großproduktion auch (günstigere) Arbeitskräfte aus Osteuropa eingesetzt werden, erklärt er damit, dass diese – trotz geringen Lohns – in ihrer Heimat „die Könige“ sind. Hinzukomme, dass das Handwerk ein Nachwuchsproblem habe.

Rimkus: „Solche Geschäftsmodelle gehören abgeschafft“

Angelika Kraft-Dlangamandla, Sprecherin der Linke-Ratsfraktion und selbst Vegetarierin, spricht sich für eine Schließung von Schlachthöfen aus. Doch nicht nur das Tierwohl liegt ihr am Herzen, sondern auch das der Menschen. „Man holt für die Arbeit Menschen heran, die absolut ausgebeutet werden.“ Für Betriebe zählten nur Profite, für Verbraucher „je billiger desto besser“.

Ebenfalls Handlungsbedarf sieht der Düsseldorfer SPD-Chef und Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus. Die Mitarbeiter in der Fleischindustrie seien systemrelevant und verdienen einen angemessenen Lohn, gute Arbeitsbedingungen, und einen ausreichenden Schutz ihrer Gesundheit. Werk- und Saisonarbeiter arbeiten unter schwierigen und wohl auch zweifelhaften Bedingungen und die Unternehmen dürfen sich da nicht durch Subunternehmen aus ihrer Verantwortung stehlen.

„Solche Geschäftsmodelle gehören abgeschafft und ich sehe auch unsere Bundeslandwirtschaftsministerin in der Pflicht hier zu handeln“, so Rimkus. Verbraucher können und sollten dazu auch mit einem bewussteren Fleischkonsum und der Bereitschaft auch mehr für Fleischprodukte zu bezahlen, ihren Teil dazu beitragen.“