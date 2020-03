Unsere Freiheit ist etwas, wofür die Menschheit lange gekämpft hat. Umso schwerer fällt es, sie in dieser Ausnahmesituation einzuschränken. Und doch scheint eben dies unvermeidbar. Wir haben bereits drastische Maßnahmen ergriffen, die tief in das Leben jedes Einzelnen eingreifen. Doch zu viele Menschen schlagen die Verhaltenshinweise noch in den Wind – auch oder vielleicht vor allem im lebenslustigen Düsseldorf. Die Politik appellierte wiederholt an die Vernunft der Menschen. Mit mäßigem Erfolg. An der Ausgangssperre führt bald kein Weg mehr vorbei. Wichtig ist, dass sämtliche Einschränkungen nach der Krise wieder aufgehoben werden. Doch erst einmal gilt: Schotten dicht und Leben retten!