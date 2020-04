Coronavirus: Schutzmasken werden in Düsseldorf immer teurer

Viele Menschen beschweren sich über die hohen Preise für Schutzmasken. Auch in Düsseldorfer Apotheken sind die nur noch für ein Vielfaches des Normalpreises zu bekommen. Sofern sie überhaupt verfügbar sind. Grund für die Preissteigerung sei der derzeitige Mangel an Nachschub, heißt es von der Apothekerkammer.

Kunde beschwert sich über hohen Preis

Eine FFP2-Maske für 50 Euro? Über diesen Preis wunderte sich auch ein NRZ-Leser und beschwerte sich in der Apotheke in Düsseltal, wo er sie gekauft hatte. „Wenn man auf den Wucherpreis aufmerksam macht, wird der Preis sofort auf 25 Euro reduziert“, berichtet er. Auf Nachfrage in der Apotheke dann die Auflösung: Es habe sich um einen Fehler einer Angestellten gehandelt. Diese habe in einer Stresssituation die Bestellungen zweier Kunden verwechselt und so den Preis der Maske zwei Mal angerechnet.

Fehler wurde sofort behoben

„Wir haben diese Masken für 25 Euro verkauft“, erklärt der Apotheker. „Als wir auf den Fehler aufmerksam gemacht wurden, haben wir den Vorgang storniert. Die Kollegin hat sich entschuldigt und der Kunde hat das zu viel gezahlte Geld zurück bekommen.“ So etwas könne passieren, sagt er weiter. „Wir arbeiten hier derzeit unter hohen Belastungen, da passieren Fehler.

Dieser wurde in fünf Minuten behoben, es wurde niemand verletzt und niemand ist zu Schaden gekommen. Ich verstehe die Aufregung darum nicht“, so der Apotheker weiter. Für ihn selbst sei es schwer an Masken zu gelangen. Derzeit habe er keine mehr, wisse auch nicht, wann er sie wieder bekommt. „Die letzte Bestellung kam nach sieben Wochen. Wenn wir bestellen, dann wissen wir noch nicht, was die Masken kosten werden“, berichtet er.

Corona-Krise Welche Maske schützt? Masken und Mundschutze sind derzeit sehr gefragt. Dabei gibt es verschiedene Produkte, mit unterschiedlichen Funktionen. Der gewöhnliche OP-Mundschutz fängt Tröpfchen ab. Er ist jedoch dafür konzipiert, um andere vor Erregern des Trägers zu schützen, nicht andersherum. Auch sind Viren so klein, dass sie nicht von dem Mundschutz aufgehalten werden. Fliegen sie in Aerosolen durch die Luft, schützt die OP-Maske nicht. Schließlich sind OP-Mundschutze nicht für eine langzeitige Benutzung gemacht. Durch die Atemluft werden sie feucht und durchlässiger. Schutz vor Viren bieten dagegen FFP2- und FFP3-Masken. Beide schützen vor Aerosolen und Tröpfchen. Das RKI empfiehlt FFP2-Masken. Die FFP3-Masken bieten auch Schutz vor krebserregenden und radioaktiven Stoffen. Beide Varianten liegen eng am Gesicht an und lassen so keine Luft an den Seiten hindurch – anders als der OP-Mundschutz. Laut Experten bieten nur FFP2- und FFP3-Masken Schutz vor dem Corona-Virus.

Preise auch für Apotheker gestiegen

Aber auch der Preis von 25 Euro sei beinahe Wucher, beschwert sich unser Leser. Vergleichbare Masken kosteten lediglich fünf Euro. Dem widerspricht Stefan Derix, Geschäftsführer der Apothekerkammer Nordrhein: „Produkte, die vorher im Cent-Bereich lagen, bewegen sich jetzt im zweistelligen Eurobereich. Die Rohstoffe für die Herstellung der Masken sind knapp, daher sind auch die Produkte selber knapp und werden teurer.“

Den Verkaufspreis kalkulieren die Apotheker selber, so Derix weiter. „Bei solchen Beschwerden muss man bedenken, dass sich die Einkaufspreise auch für die Apotheker leider nach oben entwickelt haben. Die Kollegen bekommen die Ware derzeit von unterschiedlichen Quellen, zu unterschiedlichen Preisen.“

Faire Preise auch aus Eigeninteresse

Für die Apothekerkammer gelte ein klarer Grundsatz: „Mit der Krise wird kein Geld verdient“, betont Derix. „Wenn wir eine Beschwerde erhalten, dann betrachten wir jeden Fall einzeln und der Vorstand entscheidet dann über weitere Schritte“, sagt er weiter. Wenn nötig, könne die Kammer berufsrechtliche Schritte einleiten. .

„In unseren Fortbildungen weisen wir die Apotheker in die Preisbildung ein“, so der Kammer-Geschäftsführer. „Im Interesse des Verbrauchers und auch in unserem eigenen Interesse. Apotheken sind in dieser Krisenlage ganz wichtig für die Versorgung der Menschen“, meint Derix und wiederholt: „Die Botschaft ist dabei ganz klar: Wir verdienen kein Geld mit der Krise!“

OP-Mundschutz für 20 Euro

Auch andere NRZ-Leser berichten uns von erhöhten Preisen für Schutzausrüstung. Im Stadtzentrum habe eine Leserin einen Mundschutz zum Stückpreis von 20 Euro angeboten bekommen. Dieser solle den Träger auch selbst vor Infektionen schützen, habe man ihr gesagt.