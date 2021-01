Schwanenmutter ruft Düsseldorfer zur "Hofgarten-Hilfe" auf

Düsseldorf Die 84-Jährige Margarete Bonmariage will etwas gegen den Vandalismus im Hofgarten unternehmen. Und sie weiß auch schon, wie.

„Es geht hier nicht um mich, es geht mir um den Park, der immer mehr zur Müllhalde verkommt“, ruft Margarete Bonmariage, während bei der morgendlichen Fütterung umgeben ist von massenhaft schnatterndem Federvieh - Kanadagänsen, Schwänen, Tauben und sogar Möwen. Die als Düsseldorfs Schwanenmutter bekannte 84-Jährige kümmert sich seit vielen Jahren darum, dass der Hofgarten rund um das Schwanenhaus im Schatten der Oper einigermaßen sauber bleibt. Leider tun dies nicht alle, im Gegenteil: Immer wieder treiben Vandalen im Park ihr Unwesen. „Und wer denkt, dass es in Zeiten von Corona weniger wird, wenn auch weniger Leute unterwegs sind, der irrt“, schimpft die Schwanenmutter.

Mikrowelle im Gebüsch entsorgt

In letzter Zeit werden ihr immer wieder die schwarzen Futtereimer geklaut oder in den Weiher geschmissen. Jeden Morgen fischt die 84-Jährige Flaschen, Plastikbecher oder anderen Müll von den Wegen oder aus den Büschen. „Diese Woche hat jemand sogar seine Mikrowelle im Gebüsch entsorgt“, berichtet Bonmariage und schüttelt den Kopf.

Die Leute scheinen sich zu langweilen während der Pandemie, glaubt die Frau. Aber sie hat eine Idee, wie man etwas Sinnvolles tun kann. „Nach draußen dürfen die Leute ja“, sagt Bonmariage. „Ich lade alle ein, mir hier ein bisschen zu helfen.“ Arbeit gibt es genug. Die Wiese etwa, die zurzeit keine ist, könnte von Kastanien und Zweigen befreit werden. Und von der Goldene Brücke über dem Weiher fließt das Wasser nicht mehr ab, weil die Rillen im Holz mit Kies und Moos verdreckt sind. „Da könnte mal jemand eine Spachtel nehmen und das sauber machen.“

Brief an Oberbürgermeister Keller

Auch von der Stadt ist die Schwanenmutter enttäuscht, weil nach ihrer Meinung zu wenig Geld und Personal für die Unterhaltung der Parkanlage bereitgestellt wird. „Ich persönlich gebe 5000 Euro im Jahr für Futter aus, das will ich nicht ersetzt bekommen, aber vielleicht ein bisschen mehr Wertschätzung seitens der Verwaltunbg.“, so Bonmariage. Sie hat Oberbürgermeister Stephan Keller einen Brief geschrieben, der einen kleinen Maßnahmen-Katalog für die Anlage rund um das Schwanenhaus enthält. „Das habe ich bei Thomas Geisel auch schon gemacht. Der hat sich aber nie gemeldet.“