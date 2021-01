"Siebzig Prozent der Unternehmen befürchten die Pleite"

Düsseldorf Dem Corona-Gipfel zwischen Bundeskanzlerin und Länderchefs am Dienstag sehen die Düsseldorfer Verbände mit Unsicherheit entgegen.

Heute treffen sich Bundeskanzlerin Merkel und die Chefs der Landesregierungen erneut, um über die in nächster Zeit geltenden Corona-Regeln zu entscheiden. Besondere Sorge macht weiterhin die erstmals in Großbritannien aufgefallene Mutation des Virus, die zu einer deutlich höheren Ansteckungsrate führt. Im Gespräch über Maßnahmen waren zuletzt etwa Einschränkungen des Nahverkehrs sowie vom Infektionsgeschehen abhängige Ausgangssperren. Der Gipfel wird in Düsseldorf mit Unsicherheit erwartet.

Einbußen waren 2020 für Unternehmen enorm

„Unseren Mitgliedern geht es der Lage entsprechend schlecht“, sagt Isabel Hausmann, stellvertretende Geschäftsführerin der Dehoga im Bezirk Düsseldorf. Ihr Verband vertritt die Interessen von Unternehmen im Gaststätten- und Hotelgewerbe. Deren finanzielle Einbußen im Corona-Jahr 2020 waren enorm. „Sie haben kein Ziel vor Augen und wissen nicht: Reicht das Geld, bis ich wieder öffnen kann?“ Die Folgen der Corona-bedingten Einschränkungen könnten für viele Unternehmen in diesem Bereich dramatische Folgen haben: „Laut der letzten Umfrage befürchten 70 Prozent der Unternehmen eine Pleite“, sagt Hausmann, „Es wird Insolvenzen geben, das ist völlig klar.“

Ihr Verband fordert vor Allem eine Erhöhung der Beihilfegrenzen. Bisher kommt es vor, dass Unternehmen nach Inanspruchnahme der Beihilfe und der Überbrückungshilfen über eine Grenze kommen, die dann eine partielle Zurückzahlung der Überbrückungshilfen erfordert. So wüssten einige Unternehmen aktuell nicht, ob das Geld auf ihrem Konto tatsächlich ihres sei, so Hausmann.

Dringend erforderlich sind Perspektiven

Auch bei den durch die IHK vertretenen Unternehmen machen sich die Einschränkungen massiv bemerkbar. Während die IHK die Überbrückungs- und Unterstützungsprogramme der Bundesregierung positiv bewertet, äußert sie auch Kritik: „Die bürokratischen Hemmnisse bei der Umsetzung sind leider erheblich, sodass Unternehmen in ihrer Existenz bedroht sind“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen. „Dringend erforderlich sind aktuell Perspektiven, die den Unternehmen gegeben werden, um durchzuhalten und für den mittlere Zeitspanne planen zu können.“

Alexander Konrad, Pressesprecher der Handwerkskammer Düsseldorf (HWK), macht auf ein kürzliches Positionspapier der Dachorganisation Handwerk.NRW aufmerksam, dessen Positionen auch von der HWK geteilt werden. „Die Kernaussage lautet: Wir müssen notwendige und geeignete Maßnahmen zum Infektionsschutz vorantreiben“, so Konrad, „aber auch kritisch hinterfragen, ob wir eine Öffnungsperspektive in anderen Bereichen dank Hygienekonzepten ohne Risiken ermöglichen können“.

Beim ÖPNV besser hinsehen

Im Zuge einer konsequenten Eindämmungspolitik müsse auch an Stellen hingesehen werden, die bisher nicht so stark im Fokus standen, etwa dem ÖPNV. „Im Gegenzug muss man aus Handwerkssicht Schließungen hinterfragen, die für den Infektionsschutz wenig bringen“, so Konrad weiter, „weil die Betriebe hier wirksame Infektionsschutzregeln entwickelt haben und erfüllen können“. Zur finanziellen Hilfe für Unternehmen fordert die HWK schnellere und mit geringerem bürokratischen Aufwand verbundene Antragsverfahren für Überbrückungshilfen, außerdem Steuererleichterungen. Und: „Das Handwerk, die Beschäftigten und die Bevölkerung erwarten ein zügiges Hochfahren der Impfkampagne und ein hochfrequentes Impfgeschehen. Impfen ist jetzt die beste Wirtschaftspolitik.“

Homeoffice ausweiten, Entgrenzung verhindern

Stephanie Peifer, Verdi-Geschäftsführerin im Bezirk Düsseldorf-Rhein-Wupper, fordert von der Politik unter Anderem, die Bedingungen für eine Ausweitung der Möglichkeit zum Homeoffice zu schaffen: „Angesichts der Pandemie sollte es verpflichtend für Arbeitgeber sein, die Arbeit von zu Hause da zu ermöglichen, wo sie machbar ist.“ Bloße Appelle halten sie und ihre Gewerkschaft dabei nicht für eine ausreichende Motivation. Wichtig findet Peifer, dass daraus nicht auch umgekehrt eine Pflicht für Arbeitnehmer resultiert, im Homeoffice zu arbeiten. Inwiefern das den einzelnen Beschäftigten möglich ist, wüssten diese am besten, so Peifer. „Wichtig ist dabei auch, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, die gegen die Entgrenzung von Arbeit wirken.“ Eine solche „Entgrenzung“ hält Peifer für eine „riesengroße Gefahr“. So müsse etwa sichergestellt werden, dass die Arbeit zu den gleichen Arbeitszeiten stattfindet, wie die Arbeit im Betrieb, nicht darüber hinaus. Um Vertrauen sicherzustellen, sollten Betriebs- und Personalräte in dieser Angelegenheit ein Mitbestimmungsrecht haben.