Düsseldorf: So läuft’s bei der Awista in der Corona-Krise

Düsseldorf. Die Mitarbeiter der Awista sind weiterhin in Düsseldorf im Einsatz, um den Müll einzusammeln. So läuft der Alltag in Zeiten der Corona-Krise.

In einigen Kommunen wird die Müllentsorgung durch die Corona-Krise eingeschränkt. In Düsseldorf sieht es jedoch noch anders aus. Dort werden nach wie vor „alle Sammlungen bedient und abgeholt“, wie Awista-Sprecher Ralf Böhme betont. „Wir fahren komplett raus.“

Das sei möglich, weil man schon früh mit Schutzmaßnahmen begonnen habe. „Wir haben unseren Augenmerk auf den Hygieneschutz verstärkt. Die Mitarbeiter waschen sich häufiger die Hände und sind angehalten die Abstände einzuhalten, so weit es möglich ist“, so Böhme. Diese Regelungen gelten von den Duschen bis zur Kantine. Vor Ort gebe es zudem ausreichend Desinfektionsmittel.

Mitarbeiter immer mit Handschuhen

Und dieser Schutz ist enorm wichtig. „Wenn einer aus der Mannschaft sich infiziert, wird die gesamte Mannschaft unter Quarantäne gestellt und aus dem Verkehr gezogen“, so Böhme. Denn in den Fahrzeugen selbst gibt es keine Trennung zwischen den Menschen. „Wir können da keine Trennwände einziehen.“

Dennoch versucht man trotzdem den Kontakt gering zu halten. „Beim Müll abholen schüttelt uns keiner die Hände. Die Mitarbeiter haben aber ohnehin immer Handschuhe an.“ Außerdem fahren nicht mehr die kompletten Teams zur Müllverbrennungsanlage. Jetzt sei es meist nur noch der Fahrer und oft eine weitere Person.

Awista Düsseldorf: „Wir sind gut aufgestellt“

Wie groß eine Mannschaft insgesamt ist, hängt von der Art des Mülls ab. „Beim Restmüll sind es meist fünf Personen. Bei der Gelben Tonne und beim Papier meist zwei bis drei“, so Böhme. Rund 300 Personen sorgen für die Entsorgung.

Dass es in anderen Kommunen zu einer reduzierten Müllabholung kommt, kann Böhme vermuten. „Es kommt immer darauf an, wie stabil man aufgestellt ist. Wenn man die Abholung reduziert, hat man bei Corona-Ausfällen mehr Mannschaften in der Hinterhand.“ Bislang seien solche Maßnahmen aber in Düsseldorf nicht notwendig.

„Wir sind gut aufgestellt“, so Böhme. Auch eine Überlastung durch vielleicht noch mehr anfallenden Müll, weil mehr Menschen Zuhause sind, sieht er nicht. „Da gibt’s bislang keine Beobachtungen.“

Altpapier ist noch nicht knapp

Beim Altpapier ist die Sammel-Menge in Düsseldorf bisher noch nicht gesunken. In einigen Städten war das der Fall, unter anderem, weil keine Papiere und Kartonagen mehr bei geschlossenen Unternehmen mehr anfallen.

Deswegen gab es bereits Bedenken bei Firmen, die Altpapier verwerten. Denn das ist als Rohstoff begehrt in der Papier-Industrie. Unter anderem dient es als Rohmaterial für die Herstellung von Toilettenpapier.