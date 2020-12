So öffnen die Bäckereien in Düsseldorf über die Feiertage

Wer in Düsseldorf an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel frische Brötchen haben möchte, der wird bei diesen Bäckereien in der Stadt fündig.

Düsseldorf Wo kann man zu Weihnachten und zum Jahreswechsel frische Brötchen bekommen? Bis wann haben die Bäckereien in Düsseldorf geöffnet?

Auch an den Feiertagen wollen viele Menschen in Düsseldorf nicht auf frisches Brot und frische Brötchen verzichten. Wer an Heiligabend und Silvester nach frischen Backwaren sucht, der wird vielerorts ohne Probleme fündig.

Ganz anders sieht es an den Weihnachtsfeiertagen oder an Neujahr aus. Hier müssen die Kunden meist längere Fahrten auf sich nehmen, um noch frische Brötchen ergattern zu können. In der Stadt selbst gibt es dafür nur einen Anlaufpunkt.

Hier gibt es an den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr frische Backwaren

In der Stadt selbst öffnet Bastian's Bäckerei (Carlsplatz 24, Carlstadt) nicht nur an Heiligabend und Silvester jeweils von 8 bis 14 Uhr. Hier werden Kunden laut der Facebook-Seite der Bäckerei auch am 26. Dezember von 9 bis 17 Uhr und am 1. Januar von 9 bis 17 Uhr bedient. Um die Wartezeiten zu reduzieren, wird allerdings um Vorbestellung der Backwaren gebeten.

Wer gar nicht auf frische Backwaren verzichten kann, könnte auch zum Düsseldorfer Flughafen pendeln. Hier orientiert sich zumindest die Bäckerei Terbuyken mit ihren beiden Standorten (Ankunft C, Abflug A, Terminalring 1) an den Öffnungszeiten des Flughafens. Die beiden Filialen sind daher auch am 25. und 26. Dezember für die Kunden geöffnet und ebenso am 1. Januar.

Alternativ könnte man auch noch zum Autobahnkreuz Hilden fahren. Dort öffnet mit „Seed & Greet“ ein Tochterunternehmen von Bäcker Schüren nicht nur an Heiligabend (6.30 bis 14 Uhr) und an Silvester (6.30 bis 16 Uhr), sondern auch am 25. Dezember von 9 bis 14 Uhr und an Neujahr von 9 bis 14 Uhr.

Auch Tankstellen mit Backshops sind für die Weihnachtstage oder an Neujahr ein denkbarer Anlaufpunkt für frische Backwaren.

So öffnen die Stadtbäcker in Düsseldorf

Zumindest an Heiligabend und an Silvester gibt es aber viele Gelegenheiten, um auch innerhalb der Düsseldorfer Stadtgrenzen an frische Backwaren zu kommen.

Die Bulle Bäckerei an der Birkenstraße 55 in Flingern ist an Heiligabend bis 12 Uhr für ihre Kunden da. Danach verabschiedet sich das Team bis einschließlich 7. Januar in die Weihnachtsferien.

In der Bäckerei Hinkel (Hohe Straße 31, Mittelstraße 25) können die Kunden an Heiligabend von 6 bis 13 Uhr frische Backwaren bekommen. Danach schließt die Bäckerei bis einschließlich 27. Dezember. An Silvester gibt es dann von 6 bis 13 Uhr frische Brötchen, bevor die Bäckerei bis einschließlich 3. Januar schließt.

Bei der Hercules Vollkorn- und Mühlenbäckerei an der Ulmenstraße 120 in Derendorf haben die Kunden an Heiligabend zwischen 7 und 12 Uhr die Gelegenheit, frische Backwaren zu kaufen. Dann schließt die Bäckerei bis zum 27. Dezember. An Silvester gibt es zwischen 7 und 12 Uhr frische Brötchen, an Neujahr bleibt das Geschäft geschlossen.

In der Bäckerei Konditorei Schlüter (Oststraße 113, Stadtmitte) wird der Verkauf an Heiligabend gleichzeitig ein Abschied. Nach fast 100 Jahren und drei Generationen der Familie im Betrieb, schließt das Geschäft nach Heiligabend seine Pforten. Anne Post- Schlüter und ihr Ehemann Bruno Post haben keine Nachfolger gefunden. So ist an Heiligabend von 6.30 bis 12 Uhr die letzte Gelegenheit, noch einmal die Backwaren zu probieren - und Abschied zu nehmen.

So öffnen die Filialbäckereien in der Stadt mit

Mit 19 Filialen ist die Stadtbäckerei Westerhorstmann in Düsseldorf vertreten (Nordstraße 4 in Pempelfort, Lorettostraße 14 in Unterbilk, Birker Allee 68 in Unterbilk, Gladbacher Straße 52 in Unterbilk, Hammer Straße 40 am Medienhafen, Hüttenstraße 63 in Friedrichstadt, Brunnenstraße 50 in Bilk, Himmelgeisterstraße 90 in Bilk, Kölner Straße 254 in Oberbilk, Reisholzer Straße 26 in Lierenfeld, Gumbertstraße 125 in Eller, Milrather Straße 52 in Wersten, Opladener Straße 2 in Wersten, Kölner Landstraße 259 in Wersten, Bonner Straße 7 und 18 in Holthausen, Altenbrückstraße 15 in Hassels, Hauptstraße 6 in Benrath und Koblenzer Straße 247 in Garath. Die Geschäfte sind an Heiligabend bis 14 Uhr für die Kunden geöffnet. „Wir haben extra eine Stunde länger als in früheren Jahren geöffnet, damit das Zeitfenster zum Einkaufen größer ist“, erklärt Sandra Westerhorstmann-Bachhausen. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag bleiben die Geschäfte zu, ebenso am 27. Dezember, wo es einen freien Tag für die Mitarbeiterinnen gibt. An Silvester sind die Filialen in den Vorkassenzonen von Supermärkten bis 18 Uhr geöffnet. Die Filialen an der Opladener Straße und an der Hammer Straße bis 16 Uhr, alle übrigen Filialen bis 14 Uhr.

14 Filialen hat die Bäckerei Pass in Düsseldorf (Himmelgeisterstraße 104 in Bilk, Carlo-Schmid-Straße 2 in Hellerhof, Peter-Behrens-Straße 111 in Garath, Benrodestraße 45 in Benrath, Paulsmühlenstraße 41 in Benrath, Kappeler Straße 13 in Benrath, Hauptstraße 30 in Benrath, Urdenbacher Dorfstraße 8 in Urdenbach, Südallee 96 in Urdenbach, Steinkaul 10 in Himmelgeist, Kölner Landstraße 172 in Wersten, Hasselsstraße 66 in Hassels, Am Kleinforst 1 in Eller und Fichtenstraße 120 in Lierenfeld. Die Filialen sind an Heiligabend bis 13 Uhr geöffnet – ebenso an Silvester. Am 1. und 2. Weihnachtstag bleiben die Filialen geschlossen. Das gilt auch für den Neujahrstag.

Die Bäckerei Puppe ist mit zehn Filialen in Düsseldorf vertreten (Luegallee 21 in Oberkassel, Oberkasseler Straße 164 in Niederkassel, Grevenbroicher Weg 35 in Lörick, Pestalozzistraße 4 in Heerdt, Derendorfer Straße 40 in Pempelfort, Roßstraße 36 und Münsterstraße 120 in Derendorf, Kaiserswerther Straße 411 in Stockum, Neusser Straße 131 und Elisabethstraße 52a in Bilk). Alle Filialen öffnen an Heiligabend von 6 bis 13 Uhr. An Silvester ist, je nach Standort, entweder von 6 bis 13 Uhr oder von 6 bis 14 Uhr geöffnet. An den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr bleiben alle Filialen geschlossen.

Die Bäckerei Ihr Bäcker Schüren ist mit fünf Filialen vertreten (Hauptstraße 5 in Benrath, Nordstraße 77 in Pempelfort, Luegallee 26 in Oberkassel, Carlsplatz 26 in Carlstadt und Rethelstraße 144 in Düsseltal). Alle Filialen schließen an Heiligabend um 13 Uhr und an Silvester um 14 Uhr. Allerdings unterscheiden sich die Öffnungszeiten: In Düsseltal und Pempelfort bekommt man jeweils ab 7 Uhr frische Backwaren, in Oberkassel ab 7.30 Uhr und in den beiden anderen Filialen ab 8 Uhr.

Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Übersicht. Falls Ihnen Bäckereien auffallen, die in der Übersicht fehlen, kontaktieren Sie uns doch bitte per Mail an: lok.duesseldorf@nrz.de