Karneval Sogar die Kirchen machen an Altweiber in Düsseldorf dicht

Düsseldorf. Eingeschränkte Dienstzeiten während der närrischen Tage in den städtischen Ämtern. Karneval „trifft“ aber auch die Kulturinstitute in Düsseldorf.

Die fünfte Jahreszeit geht an den Ämtern und Instituten der Stadtverwaltung nicht spurlos vorüber. An Altweiber sind etwa die Dienststellen des Amtes für Einwohnerwesen nur bis 11 Uhr geöffnet, teilt die Stadt mit. Dies betrifft das Dienstleistungszentrum, alle Bürgerbüros in den Stadtteilen, das Straßenverkehrsamt sowie das Standesamt und die Passstelle. Auch die Verwaltung des Jugendamtes ist ab 13 Uhr nicht mehr erreichbar. Der i-Punkt Familie bleibt ganztägig geschlossen. Die offene Sprechstunde des Bezirkssozialdienstes am Donnerstagvormittag von 10 bis 12 Uhr findet statt, die Sprechstunde am Donnerstagnachmittag von 14 bis 16 Uhr fällt hingegen aus.

Keine Corona-Tests an Rosenmontag

Ebenfalls ab 11 Uhr geschlossen bleiben Altweiber die Dienststellen des Amtes für Soziales. Der Servicepoint des Amtes für Migration und Integration ist wie üblich nach vorheriger Terminvereinbarung von 7.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Zusätzliche Beratungstermine der Frauenberatungsstelle im Rahmen der Notfallsprechstunden werden Altweiber bis Veilchendienstag von 11 bis 13 Uhr vor Ort an der Talstraße 22-24 sowie telefonisch unter 0211-68 68 54 angeboten. Das Büro für Ausnahmegenehmigungen des Amtes für Verkehrsmanagement hat Altweiber regulär von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes ist an Altweiber von 8 bis 13 Uhr unter 0211-8996090 zu erreichen, an Rosenmontag ist sie geschlossen. Das städtische Testzentrum am Bertha-von-Suttner-Platz 1 ist parallel dazu an Altweiber von 9 bis 13 geöffnet und bleibt an Rosenmontag ebenfalls geschlossen.

Der Dienstbetrieb im Stadtplanungsamt, Vermessungs- und Katasteramt, Wohnungsamt und im Liegenschaftsamt wird an Altweiber ab 11 Uhr stark eingeschränkt. Um 11 Uhr schließt zudem die Information im Erdgeschoss des Technischen Rathauses an der Brinckmannstraße 5. Die Kolleginnen und Kollegen der Bauaufsicht sind ab 11 Uhr dann auch telefonisch nicht mehr erreichbar: Dies gilt auch für die Bauberatung. Die Öffnungszeiten des sozialpsychiatrischen Zentrums über die Karnevalstage: Altweiber, 10 Uhr bis 14 Uhr, Rosenmontag geschlossen.

Museen an Rosenmontag zu

Die „tollen“ Tage treffen auch Düsseldorfs Kulturinstitute: An Weiberfastnacht öffnen nur der Aquazoo, der Kunstpalast, das Goethe-Museum und das K20/21. Am Karnevalssonntag sind Aquazoo, Kunsthalle und KIT, Schloss und Park Benrath, NRW-Forum, K20 und K21 sowie der Kunstpalast für Kulturinteressierte da. Am Rosenmontag bleiben alle Kulturinstitute sowie das Kulturamt jedoch geschlossen.

Die Düsseldorfer Beratungsstelle der Verbraucherzentrale an der Immermannstraße schließt an Altweiber bereits um – natürlich – 11.11 Uhr. Am Rosenmontag bleibt die Beratungsstelle ganztägig geschlossen.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle an der Luisenstraße ist an Altweiber und Rosenmontag geschlossen, teilt indes die Polizei mit. Am Freitag und ab Dienstag sind die Beraterinnen und Berater wieder wie gewohnt vor Ort.

Viele Gottesdienste entfallen

Und auch viele Kirchen schränken ihre Zeiten ein: Die Kirchen St. Lambertus am Stiftsplatz und St. Maximilian an der Schulstraße 15 bleiben an Altweiberfastnacht geschlossen, die Heiligen Messen fallen aus, heißt es in einer Meldung der katholischen Stadtkirche. Am Karnevalssonntag bleibt St. Lambertus bis zur Abendmesse geschlossen. St. Maximilian wird nach der 12 Uhr Messe geschlossen. An Rosenmontag bleiben beide Kirchen geschlossen. St. Mariä Empfängnis an der Oststraße 40 wird am Rosenmontag nach der Frühmesse geschlossen. Die Kirche St. Andreas an der Andreasstraße 10 wird an Altweiberfastnacht nach der Heiligen Messe um 12 Uhr geschlossen. Abendmesse, Empfang und Beichtmöglichkeit entfallen. Am Karnevalssonntag ist die Kirche ist zwischen 12.30 und 17.30 Uhr und am Rosenmontag komplett geschlossen. Die Messen am Rosenmontag fallen aus.

An den übrigen Karnevalstagen sind die Kirchen wie sonst üblich ganztägig geöffnet. Die Gottesdienste finden zur gewohnten Zeit statt. Das Pastoralbüro von St. Lambertus ist von Altweiber bis einschließlich Rosenmontag jedoch geschlossen und nur per Mail unter buero@lambertuspfarre.de zu erreichen.

