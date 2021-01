Solawi Düsseldorf baut bald auch im Stadtgebiet Gemüse an

Düsseldorf Der Verein Solawi Düsseldorf baut bisher in Kaarst Gemüse an. Jetzt sollen zusätzliche Flächen in der Landeshauptstadt genutzt werden.

Seit 2016 gibt es die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) Düsseldorf. Seit 2017 sind die Gemüsefreunde ein eingetragener Verein, der inzwischen vier Angestellte in Teilzeit beschäftigt.

Der Verein hat Land von Familie Hannen (Bioland Lammertzhof) in Kaarst-Büttgen gepachtet. Dort baut er zur Zeit Gemüse und Kräuter für über 150 Menschen an, verteilt auf 70 Ernteanteile. Nun soll das Angebot erweitert werden - auf dem Düsseldorfer Stadtgebiet.

Zwei Flächen in der Landeshauptstadt Düsseldorf

Jeweils eine Fläche im Südpark und in Hamm sollen in der neuen Erntesaison, die am 1. April 2021 startet, zusätzlich zum Acker in Kaarst-Büttgen zur Verfügung stehen: für mehr Möglichkeiten, kürzere Wege und mehr Gemüse- und Kräutersorten.

Durch die zusätzlichen Anbauflächen kann die Anzahl der Ernteanteile erhöht werden. Für die neue Erntesaison sucht die Solawi Düsseldorf daher weitere Gemüsefreunde, die Interesse haben, bei dem Verein mitzumachen und einen Ernteanteil zu zeichnen.

Online-Infoabende zur Solawi Düsseldorf

Für alle Interessierten aus Düsseldorf, Neuss und Kaarst gibt es daher im Januar und Februar einige Online-Infoabende, an denen man ganz unverbindlich zuhören, Fragen stellen und ein wenig plauschen kann, bevor Ende Februar die Biete-Runde für die neue Saison stattfindet. Dort werden dann die Beiträge festgelegt und neue Ernteanteile vergeben.

Die Online-Infoabende finden am 13. Januar, 19. Januar, 25. Januar und 4. Februar jeweils ab 19 Uhr statt. Einen weiteren Online-Infoabend gibt es 7. Februar ab 17 Uhr. Die entsprechenden Einwahldaten für die Teilnahme und weitere Informationen zur Solawi Düsseldorf gibt es unter www.solawi-duesseldorf.de im Internet.





