Sonderrechte für Geimpfte „super Lösung für Gastro“

Düsseldorf In Düsseldorf wird über mögliche Sonderrechte für Geimpfte diskutiert. Dort ist man geteilter Meinung.

Seit dem Wochenende werden Menschen in den Seniorenheimen gegen das Coronavirus geimpft. Viele weitere Impfungen sollen folgen. Doch mit dem Start der Impfungen stellen sich viele die Frage nach Sonderrechten für die Geimpften. Gesundheitsminister Jens Spahn hat dazu eine klare Meinung, er lehnt Sonderrechte ab. Bei der australischen Airline Qantas indes überlegt man, zukünftig nur noch Menschen mitfliegen zu lassen, die sich haben impfen lassen. Auch in Düsseldorf macht man sich Gedanken.

Impfen ist Privatsache

Isa Fiedler, Sprecherin der Altstadt-Wirte, sagt zwar von sich, dass sie sich impfen lassen würde, aber in der Gastronomie keinen Unterschied zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften machen würde. „Ein paar Menschen haben ja gute Gründe, warum sie das nicht wollen, Impfen ist ja auch Privatsache“, meint Fiedler. Viele wollten halt auch erstmal abwarten.

Beim Handelsverband NRW will man sich indes noch nicht klar dazu positionieren, so Sprecherin Carina Peretzke. „Das war bisher bei uns aber auch noch nicht Thema.“ Es gebe jedoch den Vorschlag, gerade die Mitarbeiter in der Lebensmittelbranche, die etwa in den Supermärkten arbeiten, zuerst zu impfen, da sie nahezu tagtäglich im Einsatz sind – auch im Lockdown. Grundsätzlich sei es aber so, sagt Peretzke, dass bisher keine Ansteckung im Handel mit Corona nachgewiesen werden konnte. Dennoch sei es für die Mitarbeiter im Einzelhandel für das Gefühl besser, wenn sie wüssten, dass die Menschen geimpft sind. „Das würde für sie mehr Sicherheit bedeuten.“

Gewerkschaft: System der Einsicht

Bei Alltours indes heißt es auf Anfrage, dass man dazu „derzeit leider keine Aussage treffen“ kann.

Bei der Gewerkschaft Verdi setzt man hingegen weiterhin auf das System der Einsicht, wenn es um die Impfungen generell gehe, so die Düsseldorfer Verdi-Geschäftsführerin Stephanie Peifer. Die Menschen müssen Vertrauen zu der Impfmöglichkeit aufbauen, dadurch entstehe eine selbst empfundene Impfflicht. Bei der Politik sieht Peifer hingegen die Verantwortung, dass Vertrauen der Menschen dafür zu gewinnen.

Gleichzeitig sieht sie mit der Impfmöglichkeit auch wieder Freiheiten und Chancen für die Menschen. Es gehe dabei aber vor allem um die Verpflichtung gegenüber den Mitmenschen, niemanden zu gefährden. Denn so, wie es momentan ist, „kann niemand so weiterführen wollen“. Dennoch dürfe es natürlich nicht sein, dass der Arbeitgeber Menschen ausschließt, sollten sie nicht geimpft sein.

Ganz andere Probleme bei den Schulen

Bei den Schulen hat man ganz andere Probleme, als sich über Sonderrechte für Geimpfte Gedanken zu machen, sagt Sylvia Burkert vom Leitungsteam der GEW Düsseldorf. Dort fragt man sich eher, wie es nach dem momentanen Lockdown Ende am 10. Januar weitergehen soll. Trotzdem sind die Lehrkräfte erstmal in der Prioritätenliste beim Impfen in der Gruppe 3. Doch Burkert möchte das nicht als Privileg sehen. „Ein Privileg wäre vielmehr, ein gescheites Konzept für den Schulbetrieb zu bekommen.“ Zudem dauere es ohnehin, bis auch die Hochrisikogruppen durchgeimpft sind, da es momentan noch zu wenig Impfdosen gebe.

Giuseppe Saitta, Vorsitzender des Düsseldorfer Ortsverbands des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), könnte sich sehr gut vorstellen, dass Geimpfte Sonderrechte bekommen. „Das wäre für die Gastro eine super Lösung.“ Ebenso wenn ein negativer Coronatest einfach ausreichen würde. Doch die Politik lehne das ja ab.