SPD Düsseldorf sieht das 9-Euro-Ticket als „vollen Erfolg“

Düsseldorf. Rheinbahn hat fast 300.000 Tickets verkauft. Düsseldorfer SPD-Vertreterinnen aus Stadt und Bund fordern jetzt ein nachhaltiges Konzept.

Einen Monat nach der Einführung des 9-Euro-Tickets zieht die SPD in Düsseldorf ein positives Fazit. Der Preis sei ein entscheidender Faktor, wenn es darum ginge, die Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn zu bewegen, heißt es in einer Mitteilung der Sozialdemokraten. In Düsseldorf haben für den Juni wie berichtet rund 267.000 Rheinbahn-Kunden das Ticket gekauft. „Wie gut der ÖPNV angenommen wird, wenn die Kosten attraktiv und bezahlbar sind, zeigen die Verkaufszahlen“, sagt Sabrina Proschmann, Ratsfrau für die SPD und Mitglied im Verkehrsausschuss. „In Deutschland nutzen bis jetzt schon 21 Millionen Kundinnen und Kunden das attraktive Angebot der Ampel.“

Nachfrage nicht abwürgen

Und auch Zanda Martens, Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete, ist begeistert: „Die Erfahrungen eindeutig: Die Menschen wollen und können fahren, wenn es denn günstig und einfach ist.“ Jetzt bräuchte es aber auch mehr Busse- und Bahnen, statt die Nachfrage durch eine Rückkehr zur alten Preisstruktur wieder abzuwürgen. „Besonders erfreulich ist, dass sich auch Arme und Menschen mit geringem Einkommen endlich Mobilität leisten können“, so Martens. Gleichzeitig würden durch die niedrigen Ticketpreise auch Normalverdiener spürbar entlastet.

Mit dem 9-Euro-Ticket werden Stadtgrenzen und Grenzen von Verkehrsverbünden obsolet, da es bundesweit gilt. Proschmann ist sich sicher: „Endlich sind Bus und Bahn so unkompliziert, wie sie sein müssen. Wir müssen weg vom alten Kirchturmdenken hin zu einem Angebot, welches sich nach den Menschen richtet und nicht nach willkürlichen Tarifgrenzen.“

Ohne Zuschüsse für Kommunen nicht machbar

Ohne Zuschüsse des Bundes sei die Finanzierung aber nicht machbar. „Das gilt nicht nur für die Ticket-Vergünstigung, sondern auch für die Investitionen, die den ÖPNV für die Verkehrswende fit machen müssen“, sagt Zanda Martens. Hier gelte es, sich auch neuen Finanzierungskonzepten zuzuwenden, „etwa wie in Frankreich durch finanzielle Beteiligungen von Unternehmen beim ÖPNV-Ausbau”.

