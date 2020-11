Systemrelvante Berufe: SPD kritisiert Baupläne in Düsseldorf

Düsseldorf. In Düsseldorf sollen günstige Eigentumswohnungen für Menschen aus systemrelevanten Berufen geschaffen werden. Das sei realitätsfern, so Kritiker.

Die Fraktion SPD/Volt im Stadtrat kritisiert das Vorhaben der Stadt, Eigentumswohnungen an der Bertastraße in Gerresheim zu schaffen. Diese sollen preisgünstig für Menschen in systemrelevanten Berufen verfügbar sein. Die Vorlage wurde am Mittwoch im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung (APS) von der Mehrheit aus CDU und Grünen angenommen. SPD/Volt wollte öffentlich geförderten Wohnraum in dem Neubau. Auch die Linke kritisiert das Projekt.

SPD/Volt fordert öffentlich geförderten Wohnraum

Mit der Vorlage habe die neue schwarz-grüne Mehrheit im Rat „wohnungspolitische Weichen gestellt“, sagt Julia Uhlig, wohnungspolitische Sprecherin der SPD/Volt-Fraktion. Sie sei „äußerst besorgt“: „Die Verwaltungsvorlage ist gut gemeint, aber zielt an den Bedürfnissen der Düsseldorfer und an der Realität des Wohnungsmarktes vorbei. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen in systemrelevanten Berufen in Düsseldorf wohnen können“, betont Uhlig. „Nur reicht deren Verdienst nicht aus, um Eigentum zu erwerben, auch nicht zu verbilligten Quadratmeterpreisen.“

SPD/Volt wollte statt der Eigentumswohnungen zu 100 Prozent sozial geförderten Wohnungsbau schaffen. „Leider haben CDU und Grüne den Antrag nicht unterstützt“, so Julia Uhlig. Auch ein weiterer Antrag von SPD/Volt im APS scheiterte. „Leider fanden unsere Ideen für sozial geförderten Wohnungsbau mit einer höheren Gewichtung des ökologischen Konzeptes bei CDU und Grünen keine Mehrheit“, kommentiert SPD/Volt-Fraktionschef Markus Raub. „Das sind wohl die neuen Zeiten im Rathaus in Düsseldorf.“

Erwerb sei durch Finanzierung möglich

Sie denke nicht, dass sich ein Investor finde, der das Projekt zu diesem Preis umsetzt, gibt Julia Uhlig zudem zu Bedenken. Der öffentlich geförderte Wohnraum, den SPD/Volt gefordert hatte, sei über zwei Wege verfügbar gewesen: „Förderweg A ist für die Menschen, die eine übliche Berechtigung für geförderten Wohnraum haben“, erklärt Uhlig. „Über Förderweg B können Menschen aus systemrelevanten Berufen, deren Einkommen bis zu 40 Prozent über der üblichen Grenze liegt, diese Wohnungen bekommen.“

Norbert Czerwinski, Fraktionschef der Grünen, verteidigt die Pläne: „Man kann derzeit eine gute Finanzierung zu niedrigen Zinsen bekommen, um sich eine dieser Wohnungen zu kaufen. Deswegen halte ich das Vorhaben für realistisch.“ Systemrelevant sei die Krankenschwester, wie auch der Arzt, sagt er. Wie günstig genau die Eigentumswohnungen sein sollen hänge von den Angeboten der Investoren ab. Und auch ob sich überhaupt ein Investor sich bei so günstigen Preisen auf das Projekt einließe, werde man im Auswahlverfahren herausfinden, so Czerwinski weiter.

Linke kritisiert Vorlage

Kritik kommt auch von der Linken, die bereits vor der Abstimmung im APS am Mittwoch forderte, an der Bertastraße Mietwohnungen zu schaffen (NRZ berichtete). „Gerade Verkäufer, Pfleger und Hebammen in Düsseldorf brauchen Wohnungen, für die sie nicht über Jahrzehnte ansparen oder sich verschulden müssen“, kritisiert Julia Marmulla, Fraktionschefin der Linken.

„Geförderten Wohnraum zu schaffen hat oberste Priorität “, sagt die Düsseldorfer Verdi-Geschäftsführerin Stephanie Peifer. Für Beschäftigte sei es oft schwer, Eigentum zu erwerben. Daher habe es sie gewundert, dass hier Eigentumswohnungen entstehen sollen.