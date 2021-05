Spezialeinheit überwältigt Mann in Düsseldorf

Düsseldorf. Bei dem Versuch, vier Kinder wieder in die Obhut des Jugendamtes zu bringen, musste die Düsseldorfer Polizei eine Spezialeinheit einschalten.

Sonntagnachmittag musste sich die Polizei mit einer Spezialeinheit Zugang zu einer Wohnung in Holthausen verschaffen, um vier Kinder wieder in die Obhut der zuständigen Behörde zu übergeben. Die Mutter hatte sich mit ihnen beim Inhaber der Wohnung versteckt gehalten, meldet die Polizei.

Mann griff mit Pfefferspray an

Im Rahmen von Ermittlungen in der Wohnung an der Elbruchstraße in Holthausen habe sich dieser Wohnungsinhaber äußerst unkooperativ gezeigt und sogar unvermittelt Pfefferspray eingesetzt, so die Polizei. Nach mehreren Stunden der Verhandlung mit dem Mann verschafften sich eine Spezialeinheit der Polizei Zugang zu seiner Wohnung und überwältigten ihn mithilfe eines Taser-Schusses, wobei er leicht verletzt wurde. Dies sei geschehen, um eine Gefährdung der Kinder auszuschließen, meldet die Polizei. Während der mehrstündigen Einsatzmaßnahmen war die Elbruchstraße gesperrt. Die Kinder wurden wohlbehalten wieder in die Obhut des Jugendamtes übergeben.



