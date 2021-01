Stadt Düsseldorf bietet Hilfe bei Bewältigung der Krise

Düsseldorf. Die Corona-Pandemie sorgt bei manchen Menschen für Ängste und Sorgen. Bei der Bewältigung kann die Traumaambulanz Düsseldorf helfen.

Corona und kein Ende in Sicht. Ausnahmesituationen wie können sehr belastend sein und konfrontieren Menschen mit besonderen Herausforderungen, Sorgen und Ängsten. Bereits aus früheren Pandemien ist bekannt, dass das Stressniveau innerhalb der Bevölkerung in diesen Zeiten signifikant zunimmt, so die Stadt Düsseldorf. Hinzu kommt aktuell, dass die Corona-Pandemie ein anhaltendes Ereignis darstellt, dessen Ende noch nicht definitiv absehbar ist.

Bei der Bewältigung dieser belastenden Zeit kann die Traumaambulanz des Gesundheitsamtes Düsseldorf helfen. Sie bietet nach belastenden Ereignissen, wozu auch die aktuelle Corona-Pandemie zählt, Hilfe zur Selbsthilfe in Form von Beratungsgesprächen zur Stabilisierung und Aktivierung der eigenen Kräfte an.

Ausnahmesituationen: Neben Corona noch andere Gründe

Doch nicht nur die Corona-Pandemie stellt Menschen vor belastende Situationen, auch die Sorge um die eigene Gesundheit und die Gesundheit der Familie, eine eigene Erkrankung mit schwerem Verlauf, ein langer Krankenhausaufenthalt, innerfamiliäre Gewalt oder möglicherweise der Verlust eines Angehörigen können zu psychischen Ausnahmesituationen führen.

Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich – dann unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen – stattfinden. Die Traumaambulanz des Gesundheitsamtes ist telefonisch unter der Rufnummer 0211-8995368 sowie per E-Mail unter gewaltopferberatung@duesseldorf.de zu erreichen. Eine Terminvereinbarung im Vorfeld ist erforderlich. Bei Bedarf unterstützen die Mitarbeiter auch dabei, weiterführende Hilfen zu finden oder fortzuführen.