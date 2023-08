Stadt Düsseldorf fehlen fast 50 Azubis

In der Düsseldorfer Stadtverwaltung fehlen Auszubildende.

Johannes Below

Düsseldorf. Der Fachkräftemangel setzt sich im Nachwuchs fort. Die Stadt Düsseldorf konnte fast 50 Stellen nicht besetzten. Und führt vielfältige Gründe an.

Dass ein massiver Fachkräftemangel herrscht, ist keine Neuigkeit. Anfang des Monats hieß es bei der Düsseldorfer Industrie- und Handelskammer, dass 2023 mehr als 500 Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben könnten (NRZ berichtete). Nun hat auch die Stadt Zahlen geliefert – mit etwa 11.500 Beschäftigten immerhin größter Arbeitgeber in Düsseldorf.

Düsseldorfer Lösung: Marketing

Ein Sprecher der Stadt gab an, dass von den 525 ausgeschriebenen Ausbildungs- und Studienplätzen nur 481 haben besetzt werden können. Nach den Gründen befragt hieß es, dass „besonders in den handwerklichen und körperlich fordernden Berufen“ seit Jahren Probleme beim Nachwuchs bestünden. Gleichzeitig sei nur unzureichend bekannt, dass die Stadt massiv in den Ausbau dualer Studiengänge investiert hätte. Hier solle eine neue Marketing-Kampagne ab diesem Monat Besserung bringen. Allerdings ändere dies kaum etwas daran, dass Berufe wie Straßenbauer oder Gärtner anscheinend unattraktiv seien.

Verschärfend wirke sich der in einigen Bereichen überdurchschnittlich gestiegene Bedarf aus. Hier verweist die Stadt auf ausscheidenden Babyboomer. Auch der Kita-Ausbau wird als Ursache genannt.

Besetzungsquote von unter 5 Prozent

Auf die 525 Ausschreibungen seien 9625 Bewerber gekommen – der Wert liege nur unwesentlich unter den Zahlen der Vorjahre. Allerdings spricht eine Besetzungsquote von unter fünf Prozent eine deutliche Sprache: Die Stadt attestiert den Bewerbungen insgesamt eine absteigende Qualität. Dadurch seien „im Durchschnitt mehr Bewerbungen zur Besetzung eines Ausbildungsplatzes erforderlich“.

Allerdings geht die Stadt davon aus, dass bis Ende des 2023 noch 15 Stellen besetzt werden könnten.

