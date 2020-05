Stadt Düsseldorf: OB-Wahl der Klimaliste war ungültig

Die Stadt Düsseldorf hat die Nominierung von Celine Coldewe als OB-Kandidatin für die Klimaliste als ungültig erklärt. Grund: Der Wahlvorgang der neuen Düsseldorfer Initiative sei keine Präsenzveranstaltung gewesen.

Mit dem Fahrrad zur Urne

Drei Bewerber hatten sich um den Posten des OB-Kandidaten der Klimaliste beworben. Wegen der Ausgangsbeschränkungen erfolgte die Vorstellungsrunde der Kandidierenden Celine Coldewe (23), Stefan Job (55), Nadja Mostert (25) per Videokonferenz. Konsequenterweise wurde auch die Wahl unter strengen Sicherheitsauflagen durchgeführt. In einer großen Halle, in der zwei Meter Abstand garantiert war, gaben die Mitglieder ihre Stimme einzeln ab. Aber auch für diejenigen, die nicht zum Wahllokalfahren können, war die persönliche Stimmabgabe gewährleistet - per Fahrrad wurde die Urne zu den Wählern gebracht. Eben das war wohl der Haken: Nicht alle, die mitgestimmt haben, waren bei der Veranstaltung präsent.

Die Vertreter der Klimaliste wollen den Wahlvorgang nun – ordnungsgemäß – wiederholen. Und zwar noch in der ersten Maihälfte, wie es heißt. Dass dann die junge Studentin Coldewe erneut gewählt wird, um bei der Kommunalwahl am 13. September für die Klimaliste als OB-Kandidatin ins Rennen zu gehen, ist mehr als wahrscheinlich.