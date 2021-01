Stadt Düsseldorf rechnet mit hohen Steuerausfällen

Düsseldorf. Gebührenerhöhung soll es in Düsseldorf aber nach dem Corona-Jahr nur bei Müllentsorgung geben. OB Keller will trotz allem investieren.

Die Stadt Düsseldorf rechnet für das Jahr 2020 mit hohen Ausfällen bei der Gewerbesteuer. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung fallen 341,5 Millionen Euro weg. Jedoch seien keine Steuererhöhungen geplant und auch die Gebühren für städtische Dienste sollen nicht angezogen werden, heißt es auf Anfrage.

Für die Gesamteinnahmen der Stadt bedeuten die Ausfälle der Gewerbesteuern, nach derzeitigem Stand, ein Minus von 142,7 Millionen Euro gegenüber der Haushaltsplanung, so die Stadt. Dass der Verlust nicht noch höher ausfällt, liege an den beschlossenen Finanzhilfen von Bund und Land: „Hier ist in erster Linie auf die Erstattung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz in Höhe von 232,9 Millionen Euro zu verweisen. Hinzu kommen beispielsweise noch Erstattungen für entfallene Elternbeiträge von rund vier Millionen Euro.“ Auch auf Seiten der städtischen Tochtergesellschaften haben sich aufgrund der Corona-Pandemie ebenfalls erhebliche finanzielle Auswirkungen ergeben.

Keine Erhöhungen im Bereich von Grund- oder Gewerbesteuern geplant

Trotz der hohen Einnahmeausfälle seien keine Corona-bedingten Erhöhungen im Bereich von Grund- oder Gewerbesteuern geplant, erklärt die Stadtverwaltung weiter. Auch städtische Gebühren, wie für Wasserversorgung, Straßenreinigung oder die Parkgebühren sollen nicht steigen.

Teurer wird jedoch die Müllentsorgung: „Die Gebühren für die Müllabfuhr wurden zum 1. Januar 2021 um durchschnittlich 2,8 Prozent erhöht“, so die Verwaltung. „Die Biotonne und die blaue Tonne für Altpapier sollen im Teilservice weiterhin gebührenfrei sein. Allerdings müssen aufgrund der allgemeinen Steigerungen von Löhnen und Produktpreisen (plus 2,37 Prozent) sowie des Anstiegs der Restmüllmenge (plus rund zwei Prozent) und der Sperrmüllmenge (plus rund sechs Prozent) die Gebühren für Restabfall für 2021 um rund 2,8 Prozent erhöht werden.“ Der Vollservice-Zuschlag erhöhe sich um 2,9 Prozent. Ursächlich hierfür sei im Wesentlichen die allgemeine Preisentwicklung, aber auch das erhöhte private Abfallaufkommen. Zudem gebe es geringere Einnahmen durch Wertstoffverwertung, wie Altpapier, berichtet die Stadt.

Friedhofsgebühren sollen stabil bleiben

Die Friedhofsgebühren bleiben im Gesamtdurchschnitt indes stabil, heißt es weiter. „Aufgrund gestiegener Betriebs-, Sach- und Personalkosten mussten jedoch auch einige Kosten erhöht werden“, so die Stadt.



Das Haushaltsminus bedeutet auch keine Einsparungen bei städtischen Leistungen, wie die Verwaltung versichert. Das gelte auch, falls reduzierte Erträge und zusätzliche Aufwendungen seitens der Stadt nicht von Bund und Land aufgefangen werden. „Wir werden uns nicht aus der Krise heraussparen, sondern gerade jetzt investieren – vor allem in Digitalisierung, in Klimaschutz und in die Verkehrswende, aber zum Beispiel auch in Schulen, in Sicherheit und Sauberkeit und die Kultur“, versichert Oberbürgermeister Stephan Keller.

Wie der Haushalt für das noch junge Jahr 2021 aussehen wird, zeigt sich spätestens am kommenden Freitag. Der Stadtrat will in seiner Sitzung am Donnerstag den Etat für das Jahr beschließen. Gegebenenfalls kann diese Sitzung jedoch am Freitag fortgesetzt werden.