Stadt Düsseldorf schränkt Redezeit wegen Corona ein

Düsseldorf Es gibt wohl keine Chance, die Haushaltsverabschiedung am 4. Februar ausfallen zu lassen. Ratssitzung ist auf neun Stunden angesetzt.

Der lange Lockdown stellt die Kommunalpoltik vor nie gekannte Fragen. Angesichts der hohen Infektionszahlen wächst das Unbehagen vor Präsenzsitzungen, auch wenn politische Gremien weiter tagen dürfen. Die Politik hat sich nun auf beispiellose Einschnitte für die wichtigste Sitzung des Jahres verständigt. Politik und Stadtverwaltung sehen aber zugleich keine Chance, die Verabschiedung des Haushalts am 4. Februar mit ihren rund 130 Teilnehmern ausfallen zu lassen. Die Zusammenkunft ist auf neun Stunden angesetzt.

Das politische Leben in Düsseldorf ist durch Corona nun schon seit fast einem Jahr eingeschränkt Bereits seit dem Frühjahr werden Sitzungen in größere Säle verlegt, es gelten Hygienekonzepte mit Abstand und Maskenpflicht. Seit der zweite Lockdown im November begonnen hat, ringen der Stadtrat und die zehn Bezirksvertretungen um die richtige Linie.

Acht von zehn Bezirksvertretungen haben ihre Sitzungen abgesagt

Angesichts der Warnungen der Behörden haben im Januar acht der zehn Bezirksvertretungen ihre Sitzungen abgesagt, auch Seniorenrat, Anregungs- und Beschwerdeausschuss und Wahlausschuss wurden gestrichen. Fraktionssitzungen oder Vorbesprechungen finden derzeit ohnehin per Videoschalten statt.

Die Ratsleute trifft der Lockdown aber in der wichtigsten Zeit des Jahres: Am 4. Februar wird der Etat für das laufende Jahr verabschiedet, bis dahin müssen die Fraktionen über das Zahlenwerk mit einem Volumen von drei Milliarden Euro beraten. Die meisten Sitzungen der Fachausschüsse finden auch deshalb weiter statt – und auch die abschließende Sitzung in voller Runde wird ausgerichtet. „Sitzungen unter diesen Umständen sind nicht angenehm, aber Demokratie muss funktionieren“, sagt etwa FDP-Fraktionschef Manfred Neuenhaus.

Einigung im Ältestenrat auf Verkürzung

Die Etat-Sitzung, in anderen Jahren die Gelegenheit für politische Grundsatzdebatten, soll aber zumindest stark verkürzt werden. Darauf haben sich die Fraktionen im Ältestenrat geeinigt. Alle Teilnehmer der Ratssitzung, die aus dem Rathaus in die viel größere Stadthalle verlegt worden ist, erhalten eine FFP2-Maske. Die sonst teilweise bis zu einer Dreiviertelstunde langen Haushaltsreden werden auf 15 Minuten begrenzt, möglichst viele Punkte vorab in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses final abgestimmt. Außerdem gibt es zumindest eine kleine Zeitbegrenzung: Die um 9 Uhr startende Sitzung endet um 18 Uhr und geht nicht wie sonst bis in die Nacht, notfalls will man sich am Freitag ein weiteres Mal treffen. „Wir müssen handlungsfähig bleiben, aber zugleich Rücksicht nehmen“, sagt Norbert Czerwinski (Grüne). „Das ist ein Spagat.“

Die Bezirksvertretung 7, unter anderem für Gerresheim zuständig, hat ein Experiment mit einer digitalen Zusammenkunft gewagt. Dafür existieren aber enge rechtliche Grenzen, Beschlüsse dürfen nicht getroffen werden. Die Politiker gehen einen Umweg: Sie treffen vier nicht aufschiebbare Entscheidungen, drei davon zu Bauprojekten, mit einer schriftlichen Dringlichkeitsentscheidung. Bei der nächsten persönlichen Sitzung wird der Beschluss dann nachgeholt.

Öffentlichkeit muss beteiligt werden

Die Verabschiedung des Haushalts wäre auf diese Weise allerdings aus rechtlichen Gründen nicht möglich – auch, weil die Öffentlichkeit beteiligt werden muss. Immerhin 25 Zuschauer dürfen sich die nun stark verkürzte Debatte anschauen, außerdem wird sie wie üblich online übertragen. Viele andere Einschränkungen beruhen nur auf Freiwilligkeit. Sollte es Mitgliedern des Rats daran gelegen sein, die Sitzung in die Länge zu ziehen, wäre das weiterhin möglich. Im November hatte ein Politiker der Freien Wähler die Sitzung durch Anträge auf geheime Abstimmung um Stunden verlängert.