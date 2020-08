Stadt Düsseldorf zieht eine positive Baustellen-Bilanz

Zur Reduzierung der Geräuschemissionen wurde ein Abschnitt des Düsseldorfer Südrings in Fahrtrichtung Neuss im Juli mit einer neuen Fahrbahndecke aus lärmoptimiertem Asphalt versehen.

Düsseldorf. Viele Baustellen-Arbeiten in Düsseldorf sind zum Teil vorzeitig abgeschlossen. Der zügige Fortschritt wurde durch die Trockenheit begünstigt.

Zum Ende der Sommerferien zieht die Stadt eine positive Bilanz zu den Arbeiten an ihren Sommerbaustellen. Begünstigt durch die trockene Witterung in der zweiten Ferienhälfte konnten die Arbeiten gut voran gebracht und teilweise sogar vorzeitig abgeschlossen werden.

Weitere Lücken im Radwegenetz geschlossen

Auf der Karlstraße wurde zwischen Stresemannplatz und Kurfürstenstraße in Fahrtrichtung Worringer Platz ein neuer Radweg angelegt. Die Fahrstreifen wurden dabei neu angeordnet. Eine weitere Lücke im Radwegenetz wird derzeit auf der Franklinbrücke geschlossen. Für die neue Radverkehrsanlage entfällt jeweils der rechte Fahrstreifen der Franklinbrücke. Zudem werden die Anschlüsse an die Bagel-, Moltke-, Rethel- und Humboldtstraße radfahrgerecht ausgebaut.

Neuer Asphalt für weniger Emissionen

Zur Reduzierung der Geräuschemissionen wurde der Südring zwischen dem Abzweig Münchener Straße und der Aachener Straße in Fahrtrichtung Neuss mit einer neuen Fahrbahndecke aus lärmoptimiertem Asphalt versehen.

In der Liefergasse der Altstadt wird seit Anfang August das unebene Kopfsteinpflaster auf der Fahrbahn und den Parkstreifen aufgenommen und neu verlegt.

Die Instandsetzungsarbeiten mit einem Dünnschichtbelag in den Stadtteilen Derendorf, Stockum, Unterrath, Mörsenbroich, Hubbelrath und Lierenfeld wurden während der Sommerferien abgeschlossen. Die Fahrbahnsanierung mit lärmoptimiertem Asphalt auf dem Straßenzug Klein Eller - Bernburger Straße stadtauswärts wurde planmäßig am 13. Juli abgeschlossen.

Prüfungen und Messungen an Brücken

An der Theodor-Heuss-Brücke wird als Ergebnis aus der Nachrechnung derzeit ein Monitoring durchgeführt. Dabei werden unter anderem tatsächlich auftretende Spannungen an der Unterseite der Strombrücke unter definierten Belastungen gemessen. Diese Messungen wurden bereits im Winter bei kalten Temperaturen und nun auch im Sommer bei hohen Temperaturen durchgeführt.

Die Arbeiten am Korrosionsschutz der Heinrich-Ehrhardt-Brücke des Bauabschnittes im Bereich der Toulouser Allee sind früher als geplant fertiggestellt werden. Die stark witterungsabhängige Prüfung der beiden Pylone an der Rheinkniebrücke wurde durch Höhenkletterer in der ersten Augustwoche begonnen.

Nächtliche Tunnelsperrung

Im Rheinufertunnel muss das Strömungsmesssystem, welches zur Aufrechterhaltung eines sicheren Lüftungsbetriebs dient, erneuert werden. Die Arbeiten haben am Sonntag, 2. August, angefangen. Daher ist der Tunnel bis zum 22. September, in den Nächten von Sonntag bis Samstag, jeweils von 21 bis 5 Uhr voll gesperrt. Aufgrund der derzeit langen Lieferzeiten für das Material konnte erst in der Nacht von Sonntag, 2. August, auf Montag, 3. August, begonnen werden.