Stadt hätte vorbereitet sein müssen

Die tagelange Debatte um nicht geräumte Radwege hat dem Prestige der Stadt nicht gut getan.

Stephan Keller ist nicht der liebe Gott, er kann das Wetter nicht beeinflussen. Aber so ganz überraschend kommt ein Kälteeinbruch in Zeiten von Wetter-Apps und der Schwemme an meteorologischen Voraussagen nicht. Seit Sonntag ist auf Düsseldorfs Straßen und Wegen Fahrradfahren nicht mehr möglich. Dass es so kommen wird, war lange klar. Die Stadt ist Auftraggeberin der Awista. Sie ist demnach dafür verantwortlich, wenn die Awista die Arbeit nicht sorgfältig genug verrichtet. Vielleicht hätte man auch mal mehr Leute in den Dienst schicken sollen. Man hätte – kurzum – ein wichtiges Signal geben können, dass Düsseldorf WIRKLICH eine Fahrradgroßstadt werden will.

Passiert ist aber – nichts. Ach doch: Der ADFC schreibt sich an Medien und OB-Büro die Finger wund, die Awista stänkert via Facebook beleidigt zurück, muss sich später dafür entschuldigen, und Dezernentin Stulgies erzählt der Öffentlichkeit (am Dienstag) etwas von Dringlichkeitsstufen, die zu einem mindestens zehn Jahre alten Plan gehören, das ist schlimmstes Behördentum. Aber vom OB hört man tagelang nichts zu diesem Thema.

So wird das leider nichts mit der fahrradfreundlichsten Großstadt Deutschlands.