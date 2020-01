Stadt zieht weitere Papiercontainer aus Düsseldorf ab

Die Stadt setzt den Abbau der Altpapiercontainer fort. Bis Ende des Monats sollen an 20 Standorten die Container abgezogen werden. Das bestätigte die Stadt auf Anfrage. Altpapier aus privaten Haushalten soll stattdessen in privaten blauen Tonnen entsorgt werden.

Alle zwei Monate sollen an 20 Standorten Altpapiercontainer abgebaut werden

Bereits im Oktober habe man an 20 Standorten die Container abgezogen. Für 2020 plane man, schrittweise alle zwei Monate jeweils an 20 Standorten die Papiercontainer abzubauen. Hausbesitzer wurden aufgefordert, eine blaue Tonne bei der Awista zu bestellen und diese auf dem eigenen Grundstück aufzustellen. Sei dies aus Platzgründen nicht möglich, so die Stadt weiter, könne man sich von diesem Anschlusszwang befreien lassen. Die Verwaltung rechnet damit, dass den meisten Anträgen auch stattgegeben werde.

44 Unterfluranlagen in Betrieb

Zum Jahreswechsel waren etwa 56.800 blaue Tonnen in Düsseldorf aufgestellt. Das entspricht gut 80 Tonnen je 100 Wohngebäuden. Ziel sei es, diese Zahl in 2020 auf 60.000 zu erhöhen, hieß es weiter.

In den Innenstadtbezirken, wo es absehbar sei, dass nicht viele blaue Tonnen aufgestellt werden können, wolle man die Containerstandorte behalten. Außerdem seien bereits 44 Unterfluranlagen in Betrieb, so die Stadt weiter. Diese unterirdischen Container sind wesentlich platzsparendender als herkömmliche Standorte. Bis zum nächsten Sommer, hieß es, sollen fünf weitere dieser Unterflurcontainer in den Innenstadtbereichen eingerichtet werden, wo ebenfalls kaum blaue Tonnen eingesetzt werden können, so die Stadt.

Verweigerung der blauen Tonne führte zu kuriosem Fall

Johann Werner Fliescher, Vorsitzender des Eigentümerverbandes Haus und Grund Düsseldorf sieht die Einführung der blauen Tonnen generell zwar positiv, kritisiert jedoch teilweise die Umsetzung des Ganzen: „Man kann sich zwar von der Pflicht, eine blaue Tonne anzuschaffen, befreien lassen, aber dann wird einem vorgeschlagen, die Tonnen im Nachbarhaus abzustellen,“ sagte er. „Da hatten wir schon einen ganz spannenden Fall in Oberkassel, wo das vorgeschlagen wurde. Da sollte dem Nachbarn dann immer Zugang zu der Tonne auf dem eigenen Grundstück gewährt werden“, berichtete Fliescher weiter. „Das war natürlich nicht mit Grundgesetzartikel 13 zur Unverletzlichkeit der eigenen Wohnung vereinbar, weswegen wir dagegen für den Eigentümer auch erfolgreich Einspruch eingelegt haben.“

Eigentümerverband hätte sich eine besser Imagekampagne für blaue Tonnen gewünscht

Kritik gibt es von dem Vorsitzenden des Eigentümerverbands vor allem an der städtischen Kommunikation: „Ich denke, man hätte die Maßnahmen anders kommunizieren und die Bürger besser informieren müssen, denn es ist ja im Grunde eine sinnvolle Idee. Eine Imagekampagne, um dafür zu werben, sich die Tonnen freiwillig anzuschaffen, hätte vielleicht mehr gebracht“.

Beim Mieterverein Düsseldorf mache man sich noch keine großen Sorgen wegen der blauen Tonnen, sagt Geschäftsführer Michaelo Damerow. „Das hat bisher noch keine Auswirkungen auf die Mieter. Aber wahrscheinlich wird der Preis auf die Müllgebühren draufgeschlagen, was sich aber erst Ende des Jahres bei der Betriebskostenabrechnung zeigen wird.“