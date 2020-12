Stadtdechant von Düsseldorf: Ein anderes Weihnachtsfest

Düsseldorf Für Frank Heidkamp ist Weihnachten dieses Jahr etwas besonderes. Nicht nur wegen Corona. Es ist auch sein erstes Weihnachtsfest im Amt.

Weihnachten ist immer etwas Besonderes – zumindest für Menschen, die dem christlichen Glauben anhängen. Für Düsseldorfs Stadtdechanten ist das Fest in diesem Jahr allerdings in mehrfacher Hinsicht noch besonderer als sonst schon. „Weihnachten ist dieses Jahr anders“, sagt er. Anders, weil er seit September als Vertreter des Erzbischofs im Stadtdekanat im Amt ist. „Ich gewöhne mich langsam an das Amt und die Menschen hier in der Innenstadt“, sagt er. „Alles ist noch neu.“

Weit mehr als das neue Amt und die neue Arbeitsstelle prägt allerdings ein anderer Faktor das Weihnachtsfest. „Das Hauptthema ist die Beschäftigung mit Corona und den Hygienevorschriften, die Weihnachten dieses Jahr ganz anders machen.“ Man war in der Stadt kreativ unterwegs, um das Fest trotzdem möglichst zu machen. Es wird viel mehr Gottesdienste geben als gewohnt, Gottesdienste unter freiem Himmel, Gottesdienste via Übertragung ins Internet. „Wir wollen möglichst viele Menschen erreichen“, sagt Frank Heidkamp. Die Angebote vor Ort sind allerdings durch die Hygienemaßnahmen in der Teilnehmerzahl beschränkt. „Ich habe ein bisschen Sorge, dass Menschen bei den Gottesdiensten abgewiesen müssen, weil die Kirchen einfach voll sind. Das würde ich sehr bedauern.“

Den Menschen etwas Angst nehmen

Weihnachten komplett ausfallen lassen, zumindest was die Gottesdienste angeht, ist für Heidkamp „keine Alternative“, auch wenn der Schutz der Menschen für ihn im Vordergrund steht. „Zu Weihnachten gehören Gottesdienste einfach dazu. Das ist ein Gesamtpaket aus Tannenbaum, Krippe, gutem Essen, Gottesdienst und den bekannten Kirchenliedern“, sagt er. Zumindest Letztere wird man im Gottesdienst an Heiligabend nicht lautstark mitsingen können, wie sonst gewohnt.

Der Stadtdechant sieht es in der Aufgabe der Kirche, den Menschen etwas die Angst zu nehmen. „Kirchengebäude hatten immer die Aufgabe, eine Art Schutzburg zu sein und Menschen Geborgenheit und Gemeinschaft zu bieten. Ich glaube gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, Schutzräume zu haben, wo man ein Stück Heimat empfindet, Hilfe bekommt und etwas erlebt, was gut tut“, sagt Frank Heidkamp.

Corona hat alles verändert - und könnte nachwirken

Dabei hat die Corona-Pandemie überall ihre Spuren hinterlassen. „Corona verändert alles“, bringt Frank Heidkamp es auf den Punkt. Statt der gewohnten persönlichen Treffen gibt es jetzt mehr Mails, mehr Telefonate, mehr Videokonferenzen. Trotzdem möchte er als Seelsorger den Menschen nahe sein – und besucht daher auch Menschen, die am Virus erkrankt sind. Ob er da Angst hat, sich selbst anzustecken? Gedanken mache er sich darüber natürlich. „Aber für mich überwiegt das Gefühl, dass ich keinen Menschen alleine lassen möchte, wenn er das wünscht“, sagt Frank Heidkamp.

Wie die Pandemie die Zukunft der Kirche prägt, vermag er noch nicht zu sagen. „Ich hatte gedacht, dass es nach dem ersten Lockdown einen Run auf die Gottesdienste geben würde“, berichtet er. Der blieb allerdings aus. Die Menschen waren vorsichtig. Wie es sich in Zukunft entwickelt, wird man wohl erst sehen, wenn Menschen geimpft werden können und Gottesdienste wieder wie gewohnt möglich sind. „Man muss sehen, ob die Menschen wiederkommen oder sich inzwischen anders orientiert haben“, sagt der Stadtdechant. Denn auch wenn es Gottesdienste gab, waren sie nicht wie sonst, weil vieles drumherum fehlte. Kein Seniorenkaffee, nur bedingte Chorproben. „Man kann sich auch an einen Sonntag ohne Gottesdienst gewöhnen“, sagt Frank Heidkamp.

Ein Weihnachtsfest mit den Menschen in der Kirche

Für ihn persönlich ist das natürlich keine Option. Und auch an Weihnachten wird er einen Großteil seiner Zeit in Kirchen verbringen, weil einfach viel mehr Gottesdienste stattfinden als sonst - und er außerdem noch von seinem Wohnort in Wersten in die Innenstadt pendelt. „Dieses Jahr wird mein persönliches Weihnachten in den Kirchen mit den Menschen sein“, kommentiert er diesen Umstand. Da bleibt nicht viel Zeit für ein privates Weihnachtsfest. Heidkamp grämt das nicht. „Wenn ich leuchtende Kinderaugen zu Weihnachten erlebe, ist das für mich das schönste Weihnachtsfest“, sagt er.