Starke Einschränkungen im Bahnverkehr im Raum Düsseldorf

Düsseldorf Mehrere Züge im Fern- und Regionalverkehr steuern den Hauptbahnhof und den Flughafen zeitweise nicht an. Grund sind Bauarbeiten.

Bahnreisende im Raum Düsseldorf müssen sich ab Mitte November für mehrere Tage auf Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr einstellen. Vom 16. bis zum 23. November halten RE2, RE6 und RE11 etwa nicht am Düsseldorfer Hauptbahnhof, wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte. Auch andere Halte wie der Düsseldorfer Flughafen entfallen. Zwischen dem 17. und 20. November gibt es zudem Einschränkungen beim RE1, RE5 und RE19.

Im Fernverkehr zwischen Köln und Dortmund sollen Züge am 18. und 19. November nicht in Düsseldorf, Duisburg, Essen und Bochum halten. Grund für die Einschränkungen ist nach Bahnangaben die Sanierung einer Brücke in Düsseldorf, die über Gleise verläuft. (dpa)

