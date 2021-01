Starke Nachfrage bei FFP2-Masken in Düsseldorf

Düsseldorf. Im Schutz gegen Corona sollen FFP2-Masken helfen. Die Nachfrage ist in Düsseldorf stark gestiegen. Wo es noch welche gibt und wo nicht.

Sie sind derzeit in aller Munde und viele tragen sie auch schon: FFP2-Masken. Nachdem bereits Bayern das Tragen von FFP2-Masken im Nahverkehr und beim Einkaufen zur Pflicht gemacht hat, werden auch in NRW die Rufe nach einer FFP2-Pflicht lauter. Doch bevor die Masken auch in Düsseldorf Pflicht werden, ist zunächst einmal die Frage der Versorgung zu klären. Denn hier gibt es schon die ersten Probleme.

So einfach sind FFP2-Masken nämlich nicht zu bekommen und weil in den vergangenen Tagen die Nachfrage offenbar stark gestiegen ist, sind viele Verkaufsregale in der Stadt leer gekauft. So etwa bei Geschäften der Drogeriekette Dm. Auf der Webseite des Unternehmens können Kunden die Lagerbestände einzelner Artikel in ihrem Düsseldorfer Markt überprüfen und sehen dort bei FFP2-Masken größtenteils „Rot“. Stadtweit ausverkauft. Lediglich in einem Markt in Neuss sind noch drei Pakete verzeichnet, die aber auch bald vergriffen sein dürften.

Drogeriemarkt Dm arbeitet an Beschaffung und Prozessen

Von der Drogeriekette heißt es auf Anfrage, durch die „abrupt gestiegenen Nachfrage ist es möglich, dass an vielen Standorten und auch im Onlineshop FFP2 Masken temporär ausverkauft sind“, sagt Christoph Werner, Vorsitzender der Dm-Geschäftsführung. Man habe allerdings reagiert, indem man die Beschaffung an FFP2-Masken ausgeweitet und die logistischen Prozesse entsprechend angepasst hat. „Wir bereiten uns deutschlandweit auf eine erhöhte Nachfrage unserer Kunden vor.“

Bereits gut aufgestellt sehen sich die Apotheken. „Die Nachfrage ist gestiegen“, sagt ein Düsseldorfer Apotheker im Gespräch mit der Redaktion. „Wir können aber noch gut liefern.“ Die Apotheken in der Landeshauptstadt hätten sich bereits rechtzeitig mit Masken eingedeckt. Trotzdem könne es bei einzelnen Apotheken zu kurzfristigen Engpässen kommen, wenn die Nachfrage enorm steigt.

Apotheken sind gut bevorratet

Insgesamt sind die Apotheken aber gut bevorratet, sagt Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein: „Da gibt es keine Probleme.“ Bereits seit dem Sommer und spätestens mit dem Start der Herausgabe von Gratis-Masken an ältere Mitbürger im Dezember ist die Nachfrage nach den FFP2-Masken in den Apotheken stark gestiegen – auch bei Jüngeren.

Die Apotheker hätten sich entsprechend mit Masken eingedeckt. „Die Masken werden immer beliebter“, sagt Preis. Das sehe man auch im öffentlichen Straßenbild und beim Einkaufen: „Immer mehr Menschen tragen FFP2-Masken.“ Mit einer Preissteigerung für die Masken in Apotheken rechnet der Verbands-Vorsitzende aber nicht.