Start der Open Air Galerie am S-Bahnhof

„Die ,Drei Affen’ sind nach drei Tagen geklaut worden“, sagt Naughty-Naughty. In ihrer Ausführung der „Affen der Weisheit“ verstopfen 100 Euro-Scheine Mund und Ohren und verhindern den Blick auf das Weltgeschehen, derweil sich das Corona-Virus bester Laune erfreut.

Große Ambitionen

Aber etwas Schwund hat die Düsseldorfer Aktionskünstlerin erwartet, denn als Ausstellungsort wählte sie den Flingeraner S-Bahnhof an der Dorotheenstraße. Gestalterisch zeichnete sich der bislang durch nur sehr bedingt gelungene Tags aus, mit denen jugendliche Sprayer ihr Revier markieren. Dazu kommt das übliche Instandhaltungsdefizit der Deutschen Bahn. „Ich hatte da so eine Idee, diesen hässlichen Bahnhof zu verschönern und würde gerne aus der Wand die größte Open Air Galerie Düsseldorfs machen“, erklärt die Künstlerin ihre Intension.

Als Reaktion auf den Schwund hängte NaughtyNaughty dann über zwei Tage verteilt weitere kleinformatige Bilder auf. Sie freut sich, dass inzwischen auch Arbeiten anderer, ihr unbekannter Künstler und Künstlerinnen, dort kleben. „Auf meinem Instagram Account Naughty_Naughty habe ich dazu ermuntert, dass jeder was dazu hängen kann“, erklärt die Aktivistin.

Alle Arbeiten sind politisch

Ihre Arbeiten sind immer politisch. So wird an dieser Stelle, der alles überdeckenden Pandemie zum Trotz, an die nach wie vor bestehende Klimakrise erinnert. „Labert nicht, handelt“, fordert ein Kuschelbärchen, plakativ versehen mit Gasmaske. Vor ihm steht ein Wecker, der zeigt, wie weit die Zeit bereits abgelaufen ist. Im April 2019 erregte sie mit ihrem „Mahnmal für geflüchtete Menschen“ am Fernsehturm zum ersten Mal Aufmerksamkeit. Sie hatte eine Skulptur erschaffen, die das im Mittelmeer praktizierte Absaufen lassen Fliehender anprangert.

Schäbige S-Bahnhöfe in Streetart-Galerien verwandeln ist das Ziel einer Düsseldorfer Künstlerin. Foto: OH

Vermutlich verschwand diese Arbeit in einen Privathaushalt, wie die beiden weiteren, die Naughty-Naughty erneut am Rheinturm und im Hofgarten aufgestellt hatte. Das Einsacken ihrer Werke passiert auch anderswo. „In Hamburg hatte ich zwei mal im Arrivati Park einen kleinen Betonring installiert, die beiden wurden auch geklaut.“ So lange niemand ihre Arbeiten weiterverkaufe sondern sich nur daran erfreut, trägt sie diese Kunstbewegung mit Würde.

„Da Street Art kommt und geht, gehe ich davon aus, dass einiges verschwindet,“ sagt sie und erklärt: „aber es wäre schön, wenn am S-Bahnhof Flingern permanent neue Sachen hinzukommen und wir eine Open Air Galerie haben, die sich immer wieder neu gestaltet.“ Der Traum dieser Künstlerin ist weniger ungezogen als ihr Name. NaughtyNaughty hofft, dass die ganze nur bedingt legale Aktion offiziell gestattet und diese Wand von der Stadt als Open Air Galerie für Street Art anerkannt würde.