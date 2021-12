Die Feuerwehr in Düsseldorf rückte am Freitagabend zu einem schweren Unfall ausgerückt.

Unfall Straßenbahn kracht in Düsseldorf in Auto - zwei Verletzte

Düsseldorf. Eine Autofahrerin in Düsseldorf ist beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am Freitag schwer verletzt worden. Auch ihr Beifahrer wurde verletzt.

Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Düsseldorf schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war die Frau am Freitagabend verbotswidrig abgebogen und mit ihrem Wagen mit einer entgegenkommenden Tram zusammengekracht.

Sie wurde im Zuge der Kollision in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sie nach knapp einer Stunde aus dem Wagen befreien, wie der Sprecher weiter mitteilte. Ihr Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide kamen per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock. (dpa)

