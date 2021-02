Stürze auf Eisflächen sorgen für Knochenbrüche in Düsseldorf

Düsseldorf. Aus dem Winterspaß wurde schnell Verletzungsfrust: Feuerwehr und Krankenhäuser hatten in Düsseldorf am Wochenende gut zu tun mit Knochenbrüchen.

Schon auf halbem Weg in den Frühling wurde es am Wochenende noch einmal richtig eisig. Was im Großteil des Stadtgebietes vor allem eine Gefahr darstellte, bot mancherorts eher willkommene Abwechslung: Die vom Hochwasser noch wasserbedeckten Rheinwiesen an der Theodor-Heuss-Brücke froren zu und wurden von vielen Düsseldorfern sogleich zum Schlittschuhlaufen verwendet.

Während das Aufkommen am Donnerstag noch überschaubar war, machten sich schon am Freitag dutzende Bürger auf den Weg. Hunderte waren es am gesamten Wochenende, die ganze Breite des Eissports wurde auf die Eisfläche gebracht. Kein Wunder: Die Eissporthallen sind aus Gründen des Infektionsschutzes zu. Doch die ganz kleine Eiszeit bleibt nicht ohne negative Bilanz. Sowohl in Straßenschuhen als auch auf Kufen kam es am ganzen Wochenende im Stadtgebiet zu heftigen Stürzen mit Verletzungsfolgen.

Feuerwehr muss mehrfach zur Oberkasseler Rheinwiese fahren

24 Einsätze musste die Feuerwehr von Freitag Morgen bis Montag fahren, um auf Eis gestürzten Bürgern zu helfen. Allein zehn davon spielten sich im Bereich der Oberkasseler Rheinwiesen ab. Bei den Unfällen handele es sich meist um Stürze, es habe Knochenbrüche, Prellungen und Abschürfungen gegeben. Besonders schwere Fälle blieben glücklicherweise aus.

Den Umständen entsprechend blieb das Unfallaufkommen nicht ungewöhnlich. Zwar wurden am gesamten Wochenende Verletzte aufgenommen, die in Folge von Ausrutschen – oder Schlittschuhunglücken – Brüche erlitten hatten, berichtet Annette Debusmann, Pressesprecherin des Florence-Nightingale-Krankenhauses. Doch: „Es ist nicht so schlimm wie beim Blitzeis vor zwei Jahren. Damals war hier alles voll“, erinnert sich die Pressesprecherin. Zumindest davon blieb Düsseldorf in diesem Jahr wohl verschont. Genaue Zahlen für das Wochenende liegen nicht vor, allein am Montag waren es bis Mittag allerdings drei Verletzte, die im Kaiserswerther Krankenhaus aufgenommen wurden. Glücklicherweise waren unter den Verletzten nicht viele ältere Mitbürger. „Ich glaube, das liegt daran, dass ältere Leute gerade sehr vorsichtig sind“, denkt Debusmann.

Ältere nicht vorwiegend betroffen

Auch ins Sana Krankenhaus Benrath kamen am Wochenende viele, denen das Glatteis zum Verhängnis wurde. „Es gab am Samstag ein hohes Aufkommen chirurgischer Frakturen“, sagt Pressesprecherin Katharina Stratos, angehalten habe diese Entwicklung bis Montag. Auch hier waren ältere Bürger nicht vorwiegend betroffen.