Suche nach Vermisstem aus Ratingen auch in Duisburg

Duisburg/Ratingen. Norbert B. aus Ratingen wird vermisst. Der 68-Jährige könnte sich bei einem Spaziergang verlaufen haben - vielleicht auch in Duisburg.

Die Polizei im Kreis Mettmann ist derzeit auf der Suche nach dem als vermisst gemeldeten Norbert B. aus Ratingen. Letztmalig gesehen wurde der 68-Jährige am Sonntagabend (15. Januar 2023) an seiner Wohnanschrift in Lintorf - seitdem fehlt von Norbert B. jeder Spur. Da die Polizei derzeit nicht ausschließen kann, dass sich der Mann in einer akuten Notlage befindet, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und bittet hierbei um sachdienliche Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten.

Vermisster wegen eines Schlaganfalls manchmal verwirrt

Folgendes war geschehen: Am Freitagabend (19. Januar 2023) hatte ein Familienangehöriger des 68-Jährigen die Absicht, Norbert B. in dessen Haus in Lintorf zu besuchen. Hierbei stellte er fest, dass die Terrassentür offen stand, Norbert B. jedoch nicht zu Hause war - letztmalig gesehen hatte er ihn einige Tage zuvor am Sonntagabend (15. Januar 2023). Da der 68-Jährige bereits schon einmal vermisst wurde und wegen eines in der Vergangenheit erlittenen Schlaganfalls manchmal verwirrt sei, schaltete der Familienangehörige nach einer eigenen Suche nach Norbert B. am Montagabend (22. Januar 2023) auch die Polizei ein.

Hinweise bitte an die Polizei Ratingen

Da die Polizei den vermisst gemeldeten Norbert B. bei ihrer eigenen Suche bislang ebenfalls nicht antreffen konnte, wendet sie sich nun an die Öffentlichkeit und bittet um sachdienliche Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort.

Norbert B. wird wie folgt beschrieben:

männlich

schlanke Statur

circa 1,78 bis 1,80 Meter groß

kurze, graue Haare

silberne Brille

trägt vermutlich abgetragene Schuhe

Die Polizei sucht nach dem vermissten Norbert B. Er könnte sich bei einem Spaziergang verlaufen haben. Weil er auch oft in Duisburg unterwegs ist, bitte die Polizei auch dort um Mithilfe. . Foto: Polizei Kreis Mettmann

Die Polizei geht zum derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass sich der Vermisste womöglich beim Spazierengehen verlaufen hat. Da der Mann in der Vergangenheit auch in Duisburg unterwegs war, wurden die Suchmaßnahmen auch dorthin ausgeweitet - bislang jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben machen zum aktuellen Aufenthaltsort von Norbert B.? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen. (red)

