Tanzhaus NRW in Düsseldorf wird modernisiert

Düsseldorf. Für 18,5 Millionen Euro soll das Haus in Düsseldorf saniert und durch einen Neubau erweitert werden.

Das „Tanzhaus NRW“ soll saniert und mit einem Neubau erweitert werden. Damit kann seine Bedeutung als internationale Bühne für zeitgenössischen Tanz und als kulturelle Bildungseinrichtung weiter ausgebaut und einem noch breiteren Spektrum an Nutzern zugänglich gemacht werden. Das Projekt mit geschätzten Gesamtkosten von rund 18,5 Millionen Euro wird von der Stadt Düsseldorf und dem Land NRW finanziert. Das Land übernimmt mit 6,15 Millionen Euro die Hälfte der Kosten für den Neubau.

Ein Meilenstein für die Düsseldorfer Kultur

„Die Modernisierung und Erweiterung des Tanzhause ist für die Kultur in Düsseldorf ein Meilenstein“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel. „Denn es geht nicht um eine reine Sanierung. Das Tanzhaus soll durch die Maßnahmen, wie den geplanten Erweiterungsbau, sein künstlerisches und wirtschaftliches Potenzial weiter entfalten. So soll das Tanzhaus auch künftig ein Ort für Innovation im Bereich des zeitgenössischen Tanzes bleiben“, so der OB weiter. „Zudem ist bei dem Umbau ist ein zusätzlicher Proberaum für die Freie Szene eingeplant. Auch dies wird in Düsseldorf den Austausch in der Kultur weiter beflügeln.“

Blick auf die zum Abbruch vorgesehenen Anbauten des Tanzhaus NRW in Düsseldorf. Foto: Stadt / Melanie Zanin

Das Tanzhaus sei ein herausragender Ort der Kunst im Land und ein wichtiges Zentrum für den zeitgenössischen Tanz und die Freie Szene, meint auch NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen. „Es vereint internationale Strahlkraft und vielseitige Bildungsangebote, Produktion und Präsentation, Experiment und Inklusion. Mit einer neuen Probebühne und weiteren Studios im Neubau entsteht im Tanzhaus mehr Raum für die künstlerische Praxis genauso wie für Begegnung, Austausch und Diskurs“, so die Ministerin weiter und fügt hinzu: Das Land wolle mit seiner Förderung dazu beitragen, das Tanzhaus für die Zukunft fit zu machen.

Die Zukunft des Hauses wird gesichert

„Durch die Sanierung und Erweiterung wird die Zukunft des Hauses gesichert, das unter professionellen Bedingungen den zeitgenössischen Tanz und die frei tätigen Tanzschaffenden in den Mittelpunkt stellt“, betont derweil Kulturdezernent Hans-Georg Lohe.

Tanzhaus-Intendantin Bettina Masuch freut sich über die zusätzlichen Möglichkeiten: „Sowohl lokale als auch regionale Künstler sollen durch die Erweiterung im Bereich der Probebühne verbesserte Arbeitsbedingungen erhalten“, erklärt sie. „Durch weitere Tanzstudios der Akademie könnten wir endlich der großen Nachfrage insbesondere bei den Kinderkursen sowie der urbanen Tanz-Szene nachkommen. Und unser Thema der Inklusion würde durchgängig gelebte Wirklichkeit werden, etwa mit einem verstärkten Angebot für Menschen mit Behinderung oder für Senioren.“

Ursprünglich war das Tanzhaus ein Straßenbahn-Depot

Das Tanzhaus NRW entstand durch Umbau der ehemals als Straßenbahndepot errichteten Hallen auf dem Gelände an der Erkrather Straße 30 und wurde 1998 eröffnet. Nicht nur die Lebensdauer der Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung ist erreicht, auch die Bausubstanz der historischen Depothallen ist sanierungsbedürftig. So sollen daher Dachflächen saniert, die Fenster instandgesetzt, die Sanitäranlagen erneuert und die Lüftungen modernisiert werden. Zudem ist eine Erweiterung vorgesehen. Von den auf rund 18,5 Millionen Euro geschätzten Kosten entfallen etwa 5,65 Millionen Euro auf die Sanierung und circa 12,8 Millionen Euro auf den Neubau.